10-кратный чемпион Франции с большими традициями проиграл со счетом 0:8

20 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги 1 между командами Ницца и Сент-Этьен.

Поединок прошел на стадионе Альян-Ривера в Ницце. Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев!

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Еще в первом тайме Ницца отгрузила соперникам 6 мячей, а дубль оформил 19-летний арендованный форвард Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко.

За более чем вековую историю Сент-Этьен выиграл титул чемпиона страны 10 раз и считается одним из лучших французских клубов в истории.

После 5 сыгранных туров Ницца располагается на 5-м месте в таблице чемпионата Франции с 7 очками, а Сент-Этьен идет на 16-й позиции с 3 пунктами.

Лига 1. 5-й тур, 20 сентября

Ницца – Сент-Этьен – 8:0

Голы: Батубинсика, 4 (автогол), Ндомбеле, 7, Момо Чо, 24, Мукоко, 26, 39, Гессанд, 36, Диоп, 75, Росарио, 86 (пен.)