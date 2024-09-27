27 сентября на «Сан-Сиро» пройдет матч 6-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Лечче». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда стала прекрасным примером того, почему не стоит вмешиваться в то, что неплохо работало. Не секрет, что в клубе не особенно хотели Стефано Пиоли как тренера изначально. Но он, начиная как временщик, настолько уверенные результаты показывал, что приглашение Рангника пришлось, по сути, расторгнуть. О чем вряд ли жалели: красно-черные вернулись в Лигу чемпионов, а там и скудетто оформили. Прошлый сезон принес достойный вроде бы результат, 2-е место. Но при этом россонери заранее подтвердили, что наставник до лета - и его действительно заменили на Паулу Фонсеку. Экс-наставник Ромы выиграл в Серии А только с 4-й попытки, в матче с новичком, Венецией. Но за этим последовало безвольное поражение в Лиге чемпионов Ливерпулю. И дерби с Интером стало решающим. Там было взято победу, и пока что тренера не тронули.

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Лечче

Клуб начинал прошлое десятилетие на полулюбительских уровнях из-за доказанного обвинения в скандалах. Но в 2022-м джалоросси уже поднялись в Серию А - в юбилейный, десятый раз в своей истории. Такие попытки раньше заканчивались в основном вылетом, а на этот раз уже дважды получалось сохранить прописку в Кальчо. Прошлой весной команда закончила на 14-й позиции, особенно не оглядываясь на борьбу за выживание. Это был первый успех тут Луки Готти, что сменил весной Роберто д'Аверсу, уволенного за драку с футболистом другой команды! Нынешний сезон, несмотря на продажу летом таких лидеров как Понгранчич, Стрефецца, Жандре, получилось начать с неплохих результатов. В кубке прошли Мантову, в чемпионате после пары поражений на старте обыграли Кальяри и оформили нулевую ничью с Торино. С Пармой вели в два мяча, но позволили новичку сровнять за добавленные минуты. А потом уступили Сассуоло в кубке 0:2.

Статистика личных встреч

Россонери не проигрывают в 12 очных поединках. Но, вернувшись в Серию А, джалоросси с этим грандом в каждом сезоне брали по одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что красно-черные не испытают проблем. Но они тоже могут и пропустить - напрашивается ставка на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).