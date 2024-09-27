Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия А. Милан дома разгромил Лечче
Чемпионат Италии
Милан
27.09.2024 21:45 – FT 3 : 0
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 сентября 2024, 23:56 |
88
0

Серия А. Милан дома разгромил Лечче

Стартовал шестой тур чемпионата Италии

27 сентября 2024, 23:56 |
88
0
Серия А. Милан дома разгромил Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

Шестой тур Серии А стартовал матчем на «Сан-Сиро», в котором «Милан» принимал «Лечче».

Команда Паулу Фонсеки одержала разгромную победу благодаря 5-минутному отрезку в конце первого тайма, в течение которого «россонери» забили три гола.

Доигрывал матч «Милан» вдесятером из-за удаления Давиде Бартезаги, который вышел на замену всего пятью минутами ранее.

Серия А. 6-й тур

Милан – Лечче – 3:0
Голы: Мората 38, Эрнандес 41, Пулишич 43
Удаление: Бартезаги 80

«Милан» благодаря этой победе набрал 11 очков и догнал лидера чемпионата, «Торино». У «Лечче» 5 баллов и 17-е место в турнирной таблице.

По теме:
Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Клуб Малиновского проведет домашний матч при пустых трибунах
«Я недоволен». Довбик дал оценку матчу Лиги Европы
Милан Лечче Серия A
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Футбол | 27 сентября 2024, 03:41 0
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол

26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре Лиги Европы

Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Футбол | 27 сентября 2024, 14:24 38
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца
Мудрик принял решение об уходе из Челси, клуб готов отпустить украинца

Во время зимнего трансферного окна Михаил может покинуть лондонскую команду

Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Футбол | 27.09.2024, 12:58
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2024, 15:45
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
Футбол | 27.09.2024, 20:49
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
Опубликован рейтинг худших судейских решений в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
26.09.2024, 22:39 21
Футбол
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 16
Футбол
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
27.09.2024, 07:42 32
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
27.09.2024, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем