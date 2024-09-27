Серия А. Милан дома разгромил Лечче
Стартовал шестой тур чемпионата Италии
Шестой тур Серии А стартовал матчем на «Сан-Сиро», в котором «Милан» принимал «Лечче».
Команда Паулу Фонсеки одержала разгромную победу благодаря 5-минутному отрезку в конце первого тайма, в течение которого «россонери» забили три гола.
Доигрывал матч «Милан» вдесятером из-за удаления Давиде Бартезаги, который вышел на замену всего пятью минутами ранее.
Серия А. 6-й тур
Милан – Лечче – 3:0
Голы: Мората 38, Эрнандес 41, Пулишич 43
Удаление: Бартезаги 80
«Милан» благодаря этой победе набрал 11 очков и догнал лидера чемпионата, «Торино». У «Лечче» 5 баллов и 17-е место в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 сентября римляне сыграли вничью с Атлетик Бильбао (1:1) в 1-м туре Лиги Европы
Во время зимнего трансферного окна Михаил может покинуть лондонскую команду