Атлетико Мадрид

В воскресенье, 29 сентября, состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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