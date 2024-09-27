29.09.2024 22:00 - : -
Испания27 сентября 2024, 00:27 |
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Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября матч 8-го тура Ла Лиги
27 сентября 2024, 00:27 |
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В воскресенье, 29 сентября, состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Атлетико – РеалСмотреть трансляцию
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