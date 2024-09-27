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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.09.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 сентября 2024, 00:27 |
78
0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября матч 8-го тура Ла Лиги 

27 сентября 2024, 00:27 |
78
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Реал

В воскресенье, 29 сентября, состоится центральный матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Реал
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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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