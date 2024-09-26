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  4. Новичок Полесья Сарапий восстановился после травмы. Сыграет ли с Карпатами?
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 23:38 |
57
0

Новичок Полесья Сарапий восстановился после травмы. Сыграет ли с Карпатами?

Игрок сыграл в этом сезоне только два матча в квалификации Лиги конференций

26 сентября 2024, 23:38 |
57
0
Новичок Полесья Сарапий восстановился после травмы. Сыграет ли с Карпатами?
instagram.com/fcpolissya. Эдуард Сарапий

25-летний футболист житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий недавно перенес операцию на колене после травмы. Пресс-служба клуба сообщила, что футболист восстановился и тренируется в общей группе.

Сарапий перешел в житомирский клуб на правах свободного агента. До этого он выступал за «Днепр-1», который прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Дебютировал Сарапий в матчах квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Ожидается, что главный тренер Имад Ашур рассчитывает на 25-летнего Сарапия и, скорее всего, включит его в заявку на следующий матч против львовских «Карпат».

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Олександр Сільченко Источник: ФК Полесье
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