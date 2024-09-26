Новичок Полесья Сарапий восстановился после травмы. Сыграет ли с Карпатами?
Игрок сыграл в этом сезоне только два матча в квалификации Лиги конференций
25-летний футболист житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий недавно перенес операцию на колене после травмы. Пресс-служба клуба сообщила, что футболист восстановился и тренируется в общей группе.
Сарапий перешел в житомирский клуб на правах свободного агента. До этого он выступал за «Днепр-1», который прекратил свое существование из-за финансовых проблем.
Дебютировал Сарапий в матчах квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».
Ожидается, что главный тренер Имад Ашур рассчитывает на 25-летнего Сарапия и, скорее всего, включит его в заявку на следующий матч против львовских «Карпат».
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