Новичок Полесья Сарапий восстановился после травмы. Сыграет ли с Карпатами?

25-летний футболист житомирского «Полесья» Эдуард Сарапий недавно перенес операцию на колене после травмы. Пресс-служба клуба сообщила, что футболист восстановился и тренируется в общей группе.

Сарапий перешел в житомирский клуб на правах свободного агента. До этого он выступал за «Днепр-1», который прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Дебютировал Сарапий в матчах квалификации Лиги конференций против словенской «Олимпии».

Ожидается, что главный тренер Имад Ашур рассчитывает на 25-летнего Сарапия и, скорее всего, включит его в заявку на следующий матч против львовских «Карпат».