Наполи разгромил Палермо. Определены все участники 1/8 финала Кубка Италии
Матч закончился со счетом 5:0
Вечером 26 сентября состоялся матч 1/16 Кубка Италии между «Наполи» и «Палермо».
Игра прошла на «Стадио Диего Армандо Марадона», Неаполь.
На 7-й минуте полузащитник хозяев Сирил Нгонге открыл счет. Уже через пять минут Нгонге оформил дубль. К концу первого тайма Жуан Жезус сделал счет 3:0. В середине второго тайма нападающий гостей Айоса Васич досрочно покинул поле, получив прямую красную карточку. На 70-й минуте Давид Нерес забил 4-й гол в матче. Скотт Мактоминей через 7 минут закончил разгром, забив 5-й гол.
В 1/8 финала «Наполи» встретится с «Лацио». Игра пройдет 4 декабря.
Все пары 1/8 финала Кубка Италии:
- «Ювентус» – «Кальяри»
- «Фиорентина» – «Эмполи»
- «Болонья» – «Монца»
- «Аталанта» – «Чезена»
- «Милан» – «Сассуало»
- «Рома» – «Сампдория»
- «Лацио» – «Наполи»
- «Интер» –«Удинезе»
Кубок Италии. 1/16 финала. 26 сентября.
Наполи – Палермо – 5:0
Голы: Нгонге, 7, 12, Жуан Жезус, 42, Давид Нерес, 70, Мактоминей, 77
Удаление: Васич, 59
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