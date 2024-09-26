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  4. Наполи разгромил Палермо. Определены все участники 1/8 финала Кубка Италии
Кубок Италии
26 сентября 2024, 23:57 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:37
152
0

Наполи разгромил Палермо. Определены все участники 1/8 финала Кубка Италии

Матч закончился со счетом 5:0

26 сентября 2024, 23:57 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:37
152
0
Наполи разгромил Палермо. Определены все участники 1/8 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи - Палермо

Вечером 26 сентября состоялся матч 1/16 Кубка Италии между «Наполи» и «Палермо».

Игра прошла на «Стадио Диего Армандо Марадона», Неаполь.

На 7-й минуте полузащитник хозяев Сирил Нгонге открыл счет. Уже через пять минут Нгонге оформил дубль. К концу первого тайма Жуан Жезус сделал счет 3:0. В середине второго тайма нападающий гостей Айоса Васич досрочно покинул поле, получив прямую красную карточку. На 70-й минуте Давид Нерес забил 4-й гол в матче. Скотт Мактоминей через 7 минут закончил разгром, забив 5-й гол.

В 1/8 финала «Наполи» встретится с «Лацио». Игра пройдет 4 декабря.

Все пары 1/8 финала Кубка Италии:

  • «Ювентус» – «Кальяри»
  • «Фиорентина» – «Эмполи»
  • «Болонья» – «Монца»
  • «Аталанта» – «Чезена»
  • «Милан» – «Сассуало»
  • «Рома» – «Сампдория»
  • «Лацио» – «Наполи»
  • «Интер» –«Удинезе»

Кубок Италии. 1/16 финала. 26 сентября.

Наполи – Палермо – 5:0

Голы: Нгонге, 7, 12, Жуан Жезус, 42, Давид Нерес, 70, Мактоминей, 77

Удаление: Васич, 59

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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