Наполи разгромил Палермо. Определены все участники 1/8 финала Кубка Италии

Вечером 26 сентября состоялся матч 1/16 Кубка Италии между «Наполи» и «Палермо».

Игра прошла на «Стадио Диего Армандо Марадона», Неаполь.

На 7-й минуте полузащитник хозяев Сирил Нгонге открыл счет. Уже через пять минут Нгонге оформил дубль. К концу первого тайма Жуан Жезус сделал счет 3:0. В середине второго тайма нападающий гостей Айоса Васич досрочно покинул поле, получив прямую красную карточку. На 70-й минуте Давид Нерес забил 4-й гол в матче. Скотт Мактоминей через 7 минут закончил разгром, забив 5-й гол.

В 1/8 финала «Наполи» встретится с «Лацио». Игра пройдет 4 декабря.

Все пары 1/8 финала Кубка Италии:

«Ювентус» – «Кальяри»

«Фиорентина» – «Эмполи»

«Болонья» – «Монца»

«Аталанта» – «Чезена»

«Милан» – «Сассуало»

«Рома» – «Сампдория»

«Лацио» – «Наполи»

«Интер» –«Удинезе»

Кубок Италии. 1/16 финала. 26 сентября.

Наполи – Палермо – 5:0

Голы: Нгонге, 7, 12, Жуан Жезус, 42, Давид Нерес, 70, Мактоминей, 77

Удаление: Васич, 59