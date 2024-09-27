Проблемы в Лондоне, но не на стадионе. Тоттенхэм вдесятером разбил Карабах

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Карабах.

Поединок прошел на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Шпоры практически всю встречу провели вдесятером после удаления Раду Дрэгушина на 8-й минуте.

Голами за Тоттенхэм отличились Бреннан Джонсон, Папе Сарр и Доминик Соланке.

Гости также могли забить, но на 58-й защитник Турал Байрамов не сумел реализовать пенальти.

Интересно, что поединок начался с задержкой в 35 минут, поскольку автобус команды Карабаха не прибыл вовремя на стадион из-за пробок на улицах Лондона.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0

Голы: Джонсон, 12, Сарр, 52, Соланке, 68

Удаление: Дрэгушин, 8