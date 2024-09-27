Проблемы в Лондоне, но не на стадионе. Тоттенхэм вдесятером разбил Карабах
Шпоры успешно стартовали в Лиге Европы, обыграв азербайджанский клуб 3:0
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Карабах.
Поединок прошел на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Шпоры практически всю встречу провели вдесятером после удаления Раду Дрэгушина на 8-й минуте.
Голами за Тоттенхэм отличились Бреннан Джонсон, Папе Сарр и Доминик Соланке.
Гости также могли забить, но на 58-й защитник Турал Байрамов не сумел реализовать пенальти.
Интересно, что поединок начался с задержкой в 35 минут, поскольку автобус команды Карабаха не прибыл вовремя на стадион из-за пробок на улицах Лондона.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября
Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0
Голы: Джонсон, 12, Сарр, 52, Соланке, 68
Удаление: Дрэгушин, 8
A winning start in the @EuropaLeague 👊 pic.twitter.com/2msLeeGSgp— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 26, 2024
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