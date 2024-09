Матч Карабаха и Тоттенхэма вовремя не начался. Что случилось?

Вечером 26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

Вовремя не начался матч в Лондоне между командами Тоттенхэм из Англии и Карабах из Азербайджан.

Дело в том, что команда Карабах вовремя не прибыла на стадион Тоттенхэм из-за пробок в районе проведения игры.

Время начала матча будет определено после прибытия команды на стадион.

Обновлено. Карабах прибыл на стадион, и старт игры назначен на 22:35 по киевскому времени.

Kick off for tonight’s fixture has been delayed due to severe travel disruption. Further information to follow. pic.twitter.com/QJbslg2zgF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 26, 2024