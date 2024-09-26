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Лига Европы
Тоттенхэм
26.09.2024 22:00 - : -
Карабах
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Лига Европы
26 сентября 2024, 03:01 | Обновлено 26 сентября 2024, 03:02
16
0

Тоттенхэм – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 26 сентября в 22:00 по Киеву

26 сентября 2024, 03:01 | Обновлено 26 сентября 2024, 03:02
16
0
Тоттенхэм – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

26 сентября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором « Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Карабахом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда провела довольно противоречивый прошлый сезон. С одной стороны, она прибавила, несмотря на уход Харри Кейна и то, что Постекоглу как тренер впервые работал в АПЛ, и вообще на уровне топ-чемпионатов. С другой, шпоры проиграли спор за лигочемпионовское четвертое место не кому-то из грандов, а только Астон Вилле, пусть с той работает Унаи Эмери. Летом главным приобретением стала покупка нового центрфорварда, Соланке. Тот, правда, не стал сразу забивать, а лондонский клуб на стартовом отрезке выигрывал только у кризисного Эвертона (зато сразу 4:0), да в Кубке Лиги, с Ковентри. В прошлом туре АПЛ, справились с Брентфордом, причем счет открыл как раз новый нападающий.

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Карабах

Клуб - типичный для Центральной и Восточной Европы гранд, который практически безоговорочно доминирует на национальном уровне. Было, правда, исключение, когда золото взял Нефтчи, но после этого скакуны снова вернулись на первое место, и удерживали его, в том числе и в прошлом сезоне. Но в Азербайджане давно меряют успешность команды по выступлениям на евроарене. И летом снова не получилось пробиться в основной раунд Лиги чемпионов. Причем прошли там не только Линкольн Ред Импс, но и Лудогорец (с 7:2 в Разграде). Но в решающем раунде отбора дважды проиграли загребскому Динамо (0:3 в Хорватии, 0:2 дома). На внутренней арене все привычно легко для подопечных Гурбанова. Так, в прошлом туре одного из самых статусных соперников, Нефтчи, разгромили с уверенным счетом 4:0.

Статистика личных встреч

В 2015-м году стороны уже играли в Лиге Европы. И тогда оба поединка были выиграны англичанами.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к чемпиону Азербайджана. И тут согласимся, уж больно статусный соперник, да и перелет длительный. Ставим на шпор с форой -2 гола (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
26 сентября 2024 -
22:00
Карабах
Фора Тоттенхэма (-2) 1.67 Сделать ставку
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Тоттенхэм Карабах Агдам Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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