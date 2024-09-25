Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко

Сегодня, 25 сентября, вице-чемпион Украины «Динамо» проведет свой первый матч на стадии основного этапа Лиги Европы. Соперником «бело-синих» будет «Лацио» – команда, которая весьма проблемно стартовала в итальянской Серии А-2024/25, однако номинально являющаяся фаворитом противостояния. Хотя шансы у «Динамо» должны быть точно, хотя бы потому, что на выезде «Лацио» пока играет крайне тяжело – в частности, оба поражения в чемпионате в рамках текущего сезона «орлы» потерпели именно в чужих стенах: от «Удинезе» (1:2) и «Фиорентины» (1:2). И пускай для «Динамо» матч с римлянами будет лишь номинально домашним (игра пройдет в Гамбурге), но ведь и «Лацио» уж точно не будет чувствовать себя в Германии как дома.

Впрочем, о том, как сложится конкретная дуэль между «Динамо» и «Лацио», мы поговорим уже постфактум, когда этот поединок состоится и по нему можно будет делать выводы, а сейчас попробуем выяснить, с чем в целом подходят «бело-синие» к старту в Лиге Европы, каковы ключевые вызовы у этой команды и какие есть у нее проблемы…

Тест для Александра Шовковского

Для Александра Шовковского нынешний сезон является первым полноценным, в котором он руководит командой в статусе главного тренера в рамках еврокубков. С тем, как 49-летний специалист справляется с вызовами в национальном чемпионате мы могли наблюдать во второй части минувшего сезона, а также на старте нынешнего. Кажется, что там у Шовковского в целом все под контролем и, как минимум пока, серьезных сбоев не возникало. Но что же будет в еврокубках?

В текущем сезоне «Динамо» под руководством Шовковского уже провело более чем достойную, как по нынешним украинским реалиям, кампанию в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне в самом престижном турнире континента сумели пройти две стадии, последовательно обыграв сербский «Партизан» (6:2, 3:0) и шотландский «Рейнджерс» (1:1, 2:0), а в решающем раунде уступили крепкому, амбициозному и финансово стабильному «Зальцбургу» (0:2, 1:1). Именно неудача в дуэли с австрийцами и предоставила «Динамо» путевку в основной этап Лиги Европы.

ФК Динамо. Александр Шовковский

Благодаря жребию во втором по престижности еврокубке «бело-синие» в текущем сезоне сыграют против «Лацио» (25 сентября), «Хоффенхайма» (3 октября), «Ромы» (24 октября), «Ференцвароша» (7 ноября), «Виктории» Пльзень (28 ноября), «Реал Сосьедада» (12 декабря), «Галатасарая» (21 января) и РФШ (30 января).

Если предварительные оценки экспертов и аналитиков по поводу того, что для выхода в плей-офф команде нужно набрать 8-9 очков подтвердятся, то выходит, что для реализации задачи-минимум «Динамо» нужно будет выиграть три поединка, или же добыть две победы и пару-тройку раз сыграть вничью. Реально ли это? «На бумаге» более чем. Как минимум матчи с «Ференцварошем», «Викторией» и РФШ являются для киевлян номинально домашними, а потому в них и нужно стараться брать максимум – три победы.

По сути, способность быть конкурентными в основном раунде Лиги Европы – это ключевой вызов для тренерского штаба Александра Шовковского. Этим летом руководство «Динамо» в кои-то веки на славу поработало на трансферном рынке, подписав весьма толковых новичков, и теперь главный тест в Лиге Европы предстоит пройти именно Шовковскому – доказать, что его тренерской квалификации и способности мотивировать подопечных достаточно, чтобы решать хотя бы задачу по выходу в плей-офф. Нечто большее в теперешних реалиях будет объективно оцениваться как серьезный успех, а вот меньшее – как провал, так как вряд ли кто-то из болельщиков киевлян готов видеть своих любимцев в играх основного этапа Лиги Европы просто в роли статистов.

Последний шанс для Николая Шапаренко

Николай Шапаренко является, пожалуй, главным талантом «Динамо» после того, как состав этой команды покинул Виктор Цыганков. Даже возвращение Ярмоленко не изменило положение вещей, ведь опытного ветерана можно смело называть лидером коллектива, но вот серьезных перспектив, учитывая возраст Андрея, с ним связывать не стоит, в отличие от Шапаренко…

Николай практически полностью из-за тяжелой травмы колена пропустил сезон-2022/23, и это оказалось для него тяжелым вызовом. Но Шапаренко справился: он вернулся на поле, и уже в прошлом чемпионате доказал, что является стержневым исполнителем для «бело-синих», отличившись 12 результативными действиями в 22 поединках УПЛ. Старт этого сезона для Николая также выдался весьма успешным: на его счету 5 результативных действий в 5 играх чемпионата, а также гол и ассист в 6 матчах квалификации Лиги чемпионов.

Прямо сейчас Шапаренко – самый ценный футболист в составе «Динамо». Даже если отвлечься от шутливых заявлений президента «бело-синих» Игоря Суркиса о том, что хавбек стоит 300 миллионов евро, и просто заглянуть на Transfermarkt, то станет очевидным: трансфер Николая оценивается в 10 миллионов евро, никто другой не имеет в этом аспекте более высокого показателя.

Но ключевая проблема Шапаренко заключается в том, что в начале октября он отпразднует свой уже 26-й день рождения. Нужно ли говорить, что возраст напрямую влияет на трансферную стоимость хавбека, если речь идет о торгах на европейском рынке с серьезными клубами? Континентальные и британские гранды с каждым годом все отчетливее показывают готовность если и переплачивать, то за молодых игроков, за которыми есть перспектива. А игроков, находящихся в расцвете сил, если и покупают задорого, то исключительно под условие, чтобы они приезжали и играли прямо здесь и сейчас, усиливая коллектив. Но чтобы отвечать последнему критерию вряд ли достаточно играть в украинской Премьер-лиге, переход из которой в любую из топ-5 лиг Европы потребует для игрока значительного уровня психологических и физических трансформаций, чтобы соответствовать интенсивности и давлению, существующих в этих соревнованиях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Да, в свое время Андрей Ярмоленко уехал в дортмундскую «Боруссию» уже практически в 28, но давайте вспоминать, как сложилась карьера украинца на топ-уровне. По сути, уже через год его продали в «Вест Хэм», где экс-лидер «Динамо» получил возможность играть в АПЛ, но лишь в одном сезоне поучаствовал с «молотобойцами» в еврокубках, да и то не в Лиге чемпионов. Поэтому даже спустя годы можно услышать множество мнений о том, что Ярмоленко мог бы проявить себя значительно лучше в Европе, если бы уехал туда пораньше…

У Шапаренко последний шанс на все еще топовое развитие карьеры наступает именно сейчас. Хавбека «подпирает» и возраст, и время, проведенное в УПЛ, где он все-таки уперся в определенный потолок развития и прогрессировать еще серьезнее вряд ли способен. Кроме того, своего рода последний шанс выгодно продать Николая наступает и для «Динамо», так как контракт хавбека, если доверять данным Transfermarkt, действует до 30 сентября следующего года. И далеко не факт, что Шапаренко согласится в очередной раз продлевать трудовое соглашение, а не соберется последовать примеру Цыганкова или Трубина, которые ранее своими твердыми решениями уехать в Европу фактически вынудили боссов «Динамо» и «Шахтера» продать их за столько, сколько дают, а не сколько хотелось бы.

Но чтобы у Шапаренко были интересные варианты на рынке, ему важно качественно показать себя в Лиге Европы. Способен ли на это Николай? Более чем, так как именно он был одним из лучших, если не сказать точнее – среди тех, кто точно не заслуживал критики – на Евро-2024. То выступление в совокупности с потенциально успешной игрой на основном этапе Лиги Европы, возможно, помогут Шапаренко переехать в хороший клуб Европы уже в январское трансферное окно. А если нет… Впрочем, давайте не будем пока даже оценивать негативные варианты.

Время для реабилитации перед болельщиками

После вылета от «Зальцбурга» в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов Александр Шовковский сказал более чем справедливую фразу: «После неудач в прошлом на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается – я уверен в этом».

Неудачи прошлых лет в еврокубках действительно существенно подмочили репутацию «Динамо». В предыдущем сезоне «бело-синие» и вовсе не смогли пробиться в групповую стадию еврокубков, где стартовали сразу в Лиге конференций. Сперва «Динамо» с проблемами прошло греческий «Арис» в серии пенальти (0:1, 2:1, 6:5 – по пенальти), а затем нарвалось по жребию на «Бешикташ», соперничать с которым оказалось в принципе не в состоянии (2:3, 0:1).

В последний раз до настоящего момента «Динамо» играло в основном этапе еврокубков в сезоне-2022/23, когда киевляне сумели квалифицироваться в группу Лиги Европы. Но там украинского гранда ждала тотальная катастрофа, если не сказать честнее – полный позор. В квартете с «Фенербахче», «Ренном» и кипрским АЕКом из Ларнаки «Динамо» не просто финишировало последним, но и сумело набрать лишь одно очко, проиграв пять матчей и пропустив в них 11 мячей…

ФК Динамо

Именно поэтому слова Шовковского после вылета от «Зальцбурга» звучали не только логично, но и не вызывали никакого раздражения. Под руководством Александра «Динамо» в текущем сезоне еврокубков действительно продемонстрировало способность добиваться лучших результатов и соответствовать хотя бы минимальным ожиданиям болельщиков.

Однако сейчас «Динамо» предстоит решить ключевое задание – реабилитироваться перед своими фанатами за прежние неудачи. Для этого потребуется как минимум одержать несколько побед на основном этапе Лиги Европы, выйти в плей-офф, а там… Там все будет зависеть от жребия и степени готовности каждого члена команды выжимать из себя значительно больше, чем пресловутые 100%.

В любом случае, прямо сейчас приятно констатировать, что, пожалуй, впервые за последние несколько лет за «Динамо» перед стартом основного этапа еврокубков абсолютно не страшно. Но игрокам киевской команды важно помнить, что не время почивать на лаврах, и что расстояние от любви до ненависти у болельщиков равно всего одному безвольному поражению…