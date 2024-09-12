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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 00:37 | Обновлено 12 сентября 2024, 00:45
311
0

СУРКИС: Пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что в Шахтере...

Президент киевского Динамо вспомнил о своих словах о Николае

12 сентября 2024, 00:37 | Обновлено 12 сентября 2024, 00:45
311
0
СУРКИС: Пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что в Шахтере...
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал свои слова о трансферной стоимости Николая Шапаренко в 300 миллионов евро:

«Я как президент клуба пошутил, что Шапаренко стоит 300 миллионов, потому что кто-то из донецкого Шахтера сказал, что Судаков стоит 150 миллионов. Но ни один, ни другой не стоит таких денег. Все умные люди понимают, что я пошутил, а диванные журналисты писали, что 300 миллионов стоит один, а 150 миллионов другой. Но я пошутил, может быть, некстати.

Да, у всех есть определенная цена. По Шапаренко могу сказать, что было предложение из Бешикташа. Мне позвонил президент Бешикташа и спросил, готов ли продать Шапаренко. Прежде всего, я спросил Шапаренко и он мне сказал, что в Турцию ехать не хочет. Все, больше предложений по Шапаренко не было. Если Шапаренко видит себя в одном из топ-5 чемпионатов, он должен прогрессировать и разобраться».

Суркис заявил, что Шапаренко будет стоить 300 млн в апреле 2024 года после того, как Николай забил один из мячей Динамо в последнем матче УПЛ прошлого сезона против Полесья (3:0).

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Известно, какой клуб летом хотел купить Шапаренко. Суркис рассказал детали
Игорь Суркис Николай Шапаренко Динамо Киев Шахтер Донецк Георгий Судаков
Даниил Агарков Источник: FootballHub
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