Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Пекине
27 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) продолжит выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
Во втором раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Катерины Синяковой (№37 WTA). Встреча начнется 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Кэролайн Доулхайд (№98 WTA) или Элины Аванесян (№47 WTA).
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