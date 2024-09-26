Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) продолжит выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Катерины Синяковой (№37 WTA). Встреча начнется 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Кэролайн Доулхайд (№98 WTA) или Элины Аванесян (№47 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА