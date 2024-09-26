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  4. Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 сентября 2024, 13:44 |
72
0

Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Пекине

26 сентября 2024, 13:44 |
72
0
Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№115 WTA) продолжит выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде основы украинка, преодолевшая квалификацию, сразится против Катерины Синяковой (№37 WTA). Встреча начнется 1-м запуском на корте №5. Время начала поединка – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Кэролайн Доулхайд (№98 WTA) или Элины Аванесян (№47 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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