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Лига Европы
Мидтьюлланд
25.09.2024 22:00 – FT 1 : 1
Хоффенхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2024, 05:28 |
1516
0

ВИДЕО. Как он это сделал? 18-летний игрок Хоффенхайма выдал шедевр на 90-й

25 сентября немецкий клуб вырвал ничью в поединке против Мидтьюлланда (1:1)

26 сентября 2024, 05:28 |
1516
0
ВИДЕО. Как он это сделал? 18-летний игрок Хоффенхайма выдал шедевр на 90-й
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Мидтьюлландом и Хоффенхаймом.

Поединок прошел на стадионе МСХ Арена в Хернинге. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До 90-й минуты немецкий коллектив проигрывал 0:1. На 42-й отличился Дарио Осорио.

Однако Хоффенхайму все же удалось вырвать ничью. Потрясающий гол на последней минуте оформил 18-летний Макс Мерштедт.

3 октября Хоффенхайм на домашней арене сыграет против киевского Динамо в 19:45 по Киеву.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября

Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия) – 1:1

Голы: Осорио, 42 – Мерштедт, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Мёрштедт (Хоффенхайм).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Дарио Осорио (Мидтьюлланд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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