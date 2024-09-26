ВИДЕО. Как он это сделал? 18-летний игрок Хоффенхайма выдал шедевр на 90-й
25 сентября немецкий клуб вырвал ничью в поединке против Мидтьюлланда (1:1)
25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Мидтьюлландом и Хоффенхаймом.
Поединок прошел на стадионе МСХ Арена в Хернинге. Игра завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
До 90-й минуты немецкий коллектив проигрывал 0:1. На 42-й отличился Дарио Осорио.
Однако Хоффенхайму все же удалось вырвать ничью. Потрясающий гол на последней минуте оформил 18-летний Макс Мерштедт.
3 октября Хоффенхайм на домашней арене сыграет против киевского Динамо в 19:45 по Киеву.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября
Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия) – 1:1
Голы: Осорио, 42 – Мерштедт, 90
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне разгромно проигрывают матч первого тура основы ЛЕ
Поединок состоится 26 сентября в 22:00 по Киеву