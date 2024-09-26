ВИДЕО. Как он это сделал? 18-летний игрок Хоффенхайма выдал шедевр на 90-й

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Мидтьюлландом и Хоффенхаймом.

Поединок прошел на стадионе МСХ Арена в Хернинге. Игра завершилась со счетом 1:1.

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До 90-й минуты немецкий коллектив проигрывал 0:1. На 42-й отличился Дарио Осорио.

Однако Хоффенхайму все же удалось вырвать ничью. Потрясающий гол на последней минуте оформил 18-летний Макс Мерштедт.

3 октября Хоффенхайм на домашней арене сыграет против киевского Динамо в 19:45 по Киеву.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября

Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия) – 1:1

Голы: Осорио, 42 – Мерштедт, 90

Видео голов и обзор матча: