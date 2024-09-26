ВИДЕО. Как один из соперников Динамо на старте Лиги Европы проиграл
Андерлехт одолел Ференцварош со счетом 2:1 в 1-м туре ЛЕ 2024/25
25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Андерлехт и Ференцварош.
Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Бельгии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяева.
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Голами за Андерлехт отличились Яри Версарен и Каспер Дольберг (пенальти). У гостей мяч забил Адама Траоре.
Пурпурно-белые доигрывали матч в меньшинстве после удаления Нильсона Ангуло на 81-й минуте.
Ференцвареш в 4-м туре Лиги Европы сыграет против киевского Динамо в Гамбурге, Германия.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября
Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1
Голы: Версарен, 60, Дольберг, 66 (пен.) – Траоре, 86
Видеообзор матча:
События матча
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