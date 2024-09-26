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Лига Европы
Андерлехт
25.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Ференцварош
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Лига Европы
26 сентября 2024, 04:04 |
278
0

ВИДЕО. Как один из соперников Динамо на старте Лиги Европы проиграл

Андерлехт одолел Ференцварош со счетом 2:1 в 1-м туре ЛЕ 2024/25

26 сентября 2024, 04:04 |
278
0
ВИДЕО. Как один из соперников Динамо на старте Лиги Европы проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Андерлехт и Ференцварош.

Поединок прошел на стадионе Лотто-Парк в Бельгии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Андерлехт отличились Яри Версарен и Каспер Дольберг (пенальти). У гостей мяч забил Адама Траоре.

Пурпурно-белые доигрывали матч в меньшинстве после удаления Нильсона Ангуло на 81-й минуте.

Ференцвареш в 4-м туре Лиги Европы сыграет против киевского Динамо в Гамбурге, Германия.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября

Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1

Голы: Версарен, 60, Дольберг, 66 (пен.) – Траоре, 86

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Ференцварош).
81’
Nilson Angulo (Андерлехт) получает красную карточку.
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Дольберг (Андерлехт).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Яри Версхарен (Андерлехт).
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Андерлехт Ференцварош видео голов и обзор Лига Европы пенальти Каспер Дольберг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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