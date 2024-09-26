25.09.2024 22:00 – FT 0 : 2
Лига Европы26 сентября 2024, 03:23 |
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Лудогорец – Славия Прага – 0:2. Юрасек и Хитил. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25
26 сентября 2024, 03:23 |
15
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25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лудогорец и Славия Прага.
Поединок прошел на стадионе Хувефарма Арена в Разграде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за чешский клуб отличились Матей Юрасек и Моймир Хитил.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября
Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2
Голы: Юрасек, 37, Хитил, 65
Видеообзор матча:
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Славия Прага).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Юрасек (Славия Прага).
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