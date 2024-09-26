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Лига Европы
Лудогорец
25.09.2024 22:00 – FT 0 : 2
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2024, 03:23 |
15
0

Лудогорец – Славия Прага – 0:2. Юрасек и Хитил. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

26 сентября 2024, 03:23 |
15
0
Лудогорец – Славия Прага – 0:2. Юрасек и Хитил. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Матей Юрасек

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лудогорец и Славия Прага.

Поединок прошел на стадионе Хувефарма Арена в Разграде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за чешский клуб отличились Матей Юрасек и Моймир Хитил.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября

Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2

Голы: Юрасек, 37, Хитил, 65

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Славия Прага).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Юрасек (Славия Прага).
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Лудогорец Славия Прага видео голов и обзор Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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