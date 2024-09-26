25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лудогорец и Славия Прага.

Поединок прошел на стадионе Хувефарма Арена в Разграде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Голами за чешский клуб отличились Матей Юрасек и Моймир Хитил.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября

Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2

Голы: Юрасек, 37, Хитил, 65

Видеообзор матча: