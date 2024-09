ВИДЕО. Как сын Луческу с экс-игроками Шахтера, Динамо уступил в Лиге Европы

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Галатасарай и ПАОК.

Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле. Игры завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голами за турецкий клуб отличились Юнус Акгюн, Мауро Икарди и еще один мяч в свои ворота оформил Абдул Баба.

У подопечных Развана Луческу, сына Мирчи Луческу, единственный гол забил Янник Константелиас. В составе ПАОка также сыграли экс-игроки Шахтера и Динамо – Тайсон и Томаш Кедзера соответственно.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 25 сентября

Галатасарай (Турция) – ПАОК (Греция) – 3:1

Голы: Баба, 48 (автогол), Акгюн, 75, Икарди, 90+5 – Константелиас, 67

Видеообзор матча:

WHAT A START TO OUR EUROPA LEAGUE CAMPAIGN 💥 pic.twitter.com/Px05Ethutn