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Лига Европы
Галатасарай
25.09.2024 22:00 - : -
ПАОК
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Лига Европы
25 сентября 2024, 03:29 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:30
26
0

Галатасарай – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву

25 сентября 2024, 03:29 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:30
26
0
Галатасарай – ПАОК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Луческу

25 сентября на «Тюрк Телеком Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Галатасарай» встретится с ПАОК. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда приятно преобразилась при Окане Буруке. В Стамбул вернули бывшего своего заметного футболиста и уже довольно опытного и успешного тренера, чтобы выйти из рекордной ямы. И тот сразу же вернул кроваво-золотых на чемпионскую строчку, и сохранил первое место и в 2023/2024, несмотря на упорное сопротивление Фенербахче. Но, кажется, летом после такого расслабились, в итоге проиграв и Суперкубок (причем там были 0:5 с Бешикташем), и оба поединка квалификации Лиги чемпионов Янг Бойз. Только после этого и огорошили мега-трансфером Осимхена, нападающего, которого хотели многие гранды, ну а в Суперлиге победитель двух последних циклов осечек изначально не допускал. В прошлую субботу был и там серьезный тест - дерби с Фенербахче. И его провели блестяще: дерби у заядлого врага и потенциального конкурента принесло победу, и уверенную, 3:1.

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ПАОК

Клуб в прошлом сезоне смог оформить чемпионский титул. И владелец, Иван Саввиди, явно не намерен кому-то отдавать пальму первенства в греческом футболе. Выкупив контракт Кендзеры, он пригласил в Салоники Тиссаудали из Гента, Шортайра, Чалова, Кабесаса, Джонатана Гомеса, Колли, Тэмуе Бакайоко и Ловрена. При этом подопечные Развана Луческу в квалификации Лиги чемпионов прошли только Борац из Баня-Луки, потом вылетев от Мальме. Это потом уже двуглавые орлы Севера начали побеждать всех подряд, и Шемрок Роверс в квалификации Лиги Европы, и в национальном первенстве. А Волос и вовсе разгромили со счетом 4:1.

Статистика личных встреч

Хотя это представители соседних стран (и городов, между которыми небольшая дистанция), но раньше греки и турки между собой не сыграли.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, как важен в данной паре фактор своего поля. Турки хороши, и можно ставить на то, что они смогут выиграть при форе -1 гол (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
25 сентября 2024 -
22:00
ПАОК
Фора Галатасарая (-1) 1.90 Сделать ставку
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Галатасарай ПАОК Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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