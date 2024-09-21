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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Лацио
Лига Европы
21 сентября 2024, 22:05 |
341
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

21 сентября 2024, 22:05 |
341
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Лацио
ФК Динамо

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально-домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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