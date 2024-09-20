ВИДЕО. Как 10-кратный чемпион Франции с большими традициями проиграл 0:8
Ницца уничтожила Сент-Этьен в 5-м туре Лиги 1
20 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги 1 между командами Ницца и Сент-Этьен.
Поединок прошел на стадионе Альян-Ривера в Ницце. Игра завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев!
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Еще в первом тайме Ницца отгрузила соперникам 6 мячей, а дубль оформил 19-летний арендованный форвард Боруссии Дортмунд Юссуфа Мукоко.
За более чем вековую историю Сент-Этьен выиграл титул чемпиона страны 10 раз и считается одним из лучших французских клубов в истории.
После 5 сыгранных туров Ницца располагается на 5-м месте в таблице чемпионата Франции с 7 очками, а Сент-Этьен идет на 16-й позиции с 3 пунктами.
Лига 1. 5-й тур, 20 сентября
Ницца – Сент-Этьен – 8:0
Голы: Батубинсика, 4 (автогол), Ндомбеле, 7, Момо Чо, 24, Мукоко, 26, 39, Гессанд, 36, Диоп, 75, Росарио, 86 (пен.)
Видеообзор матча:
Le gâteau, la cerise et les bougies.— OGC Nice (@ogcnice) September 20, 2024
𝑱𝒐𝒚𝒆𝒖𝒙 𝒂𝒏𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒊𝒓𝒆, peuple rouge et noir ❤🖤
8⃣-0⃣ #OGCNASSE | #120ansduGym pic.twitter.com/HpHZnji1i6
События матча
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