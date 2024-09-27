Суперкамбек в ЛЕ! Игрок вытянул известный клуб, оформив дубль: 88-я, 90+5-я
Брума стал героем Браги, которая в 1-м туре Лиге Европы переиграла Маккаби Тель-Авив (2:1)
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Брага и Маккаби Тель-Авив.
Поединок прошел на местном стадионе в Браге, Португалия. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Португальский клуб проигрывал 0:1 до 88-й минуты после гола Ошера Давида (30), но спасительный дубль оформил Брума (88, 90+5).
Израильский коллектив доигрывал поединок вдевятером после удаления Габи Каничовски и Тайриза Асанте.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября
Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:1
Голы: Брума, 88, 90+5 (пен.) – Давида, 30 (пен.)
Удаления: Каничовски, 90+8, Асанте, 90+9
Видеообзор матча:
События матча
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