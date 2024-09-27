Суперкамбек в ЛЕ! Игрок вытянул известный клуб, оформив дубль: 88-я, 90+5-я

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Брага и Маккаби Тель-Авив.

Поединок прошел на местном стадионе в Браге, Португалия. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Португальский клуб проигрывал 0:1 до 88-й минуты после гола Ошера Давида (30), но спасительный дубль оформил Брума (88, 90+5).

Израильский коллектив доигрывал поединок вдевятером после удаления Габи Каничовски и Тайриза Асанте.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:1

Голы: Брума, 88, 90+5 (пен.) – Давида, 30 (пен.)

Удаления: Каничовски, 90+8, Асанте, 90+9

Видеообзор матча: