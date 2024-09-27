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Лига Европы
Брага
26.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Маккаби Тель-Авив
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Лига Европы
27 сентября 2024, 01:45 | Обновлено 27 сентября 2024, 01:53
471
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Суперкамбек в ЛЕ! Игрок вытянул известный клуб, оформив дубль: 88-я, 90+5-я

Брума стал героем Браги, которая в 1-м туре Лиге Европы переиграла Маккаби Тель-Авив (2:1)

27 сентября 2024, 01:45 | Обновлено 27 сентября 2024, 01:53
471
0
Суперкамбек в ЛЕ! Игрок вытянул известный клуб, оформив дубль: 88-я, 90+5-я
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Брага и Маккаби Тель-Авив.

Поединок прошел на местном стадионе в Браге, Португалия. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский клуб проигрывал 0:1 до 88-й минуты после гола Ошера Давида (30), но спасительный дубль оформил Брума (88, 90+5).

Израильский коллектив доигрывал поединок вдевятером после удаления Габи Каничовски и Тайриза Асанте.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:1

Голы: Брума, 88, 90+5 (пен.) – Давида, 30 (пен.)

Удаления: Каничовски, 90+8, Асанте, 90+9

Видеообзор матча:

События матча

90’ +9
Tyrese Asante (Маккаби Тель-Авив) получает красную карточку.
90’ +8
Гавриель Каниховский (Маккаби Тель-Авив) получает красную карточку.
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Арминду Брума (Брага).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Ошер Давида (Маккаби Тель-Авив).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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