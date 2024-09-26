Лига Европы. Все матчи игрового дня 26 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 сентября видеотрансляции матчей 1-го тура Лиги Европы
26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня 26 сентября.
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Лига Европы. 1-й тур, 26 сентября
- 19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- 22:00. Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция)
- 22:00. Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 22:00. Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция)
- 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)
- 22:00. ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – РФШ (Латвия)
- 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан)
Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.
19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)
19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
22:00. Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия)
22:00. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция)
22:00. Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
22:00. Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция)
22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)
22:00. ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – РФШ (Латвия)
22:00. Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан)
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