Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. Все матчи игрового дня 26 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
Айнтрахт Ф
26.09.2024 22:00 - : -
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:03
371
1

Лига Европы. Все матчи игрового дня 26 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 сентября видеотрансляции матчей 1-го тура Лиги Европы

26 сентября 2024, 19:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:03
371
1
Лига Европы. Все матчи игрового дня 26 сентября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

26 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 9 матчей игрового дня 26 сентября.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 1-й тур, 26 сентября

  • 19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • 22:00. Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция)
  • 22:00. Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • 22:00. Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция)
  • 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)
  • 22:00. ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – РФШ (Латвия)
  • 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан)

Видеотрансляции проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

22:00. Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия)

22:00. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция)

22:00. Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

22:00. Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция)

22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)

22:00. ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – РФШ (Латвия)

22:00. Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан)

По теме:
Дебют в еврокубках. Довбик выйдет в основе Ромы на матч Лиги Европы
Бывший игрок Динамо рассказал, почему команда провалила матч с Лацио
Лидер Тоттенхэма высказался о количестве матчей: «Мы не роботы»
Лига Европы смотреть онлайн Мальме Глазго Рейнджерс Фенербахче Юнион Сен-Жилуаз Айнтрахт Франкфурт Виктория Пльзень Аякс Бешикташ Брага Маккаби Тель-Авив Лион Олимпиакос Пирей Рома Рим Атлетик Бильбао РФШ ФКСБ (Стяуа) Бухарест Тоттенхэм Карабах Агдам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 25 сентября 2024, 20:00 63
Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Бело-синие» начинают и…

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 26 сентября 2024, 04:41 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Футзал | 25.09.2024, 23:24
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Футбол | 26.09.2024, 12:04
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Футбол | 26.09.2024, 18:49
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tower Bridge
Фортуна возвращает Рейнджерам за Динамо)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 36
Футбол
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 8
Футбол
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
24.09.2024, 19:50
Футзал
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
Динамо стартует в ЛЕ: тест для Шовковского и последний шанс для Шапаренко
25.09.2024, 09:45 457
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем