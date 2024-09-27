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Лига Европы
ФКСБ
26.09.2024 22:00 – FT 4 : 1
РФШ
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Лига Европы
27 сентября 2024, 01:19 |
108
0

ВИДЕО. Как будущий соперник Динамо без шансов проиграл в Лиге Европы

РФШ в 1-м туре ЛЕ 2024/25 уступил ФКСБ со счетом 1:4

27 сентября 2024, 01:19 |
108
0
ВИДЕО. Как будущий соперник Динамо без шансов проиграл в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами ФКСБ (Стяуа) Бухарест и РФШ.

Поединок прошел на местном стадионе в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке сделал Дариус Олару. Еще по одному голу за ФКСБ отметились Даниэль Бирлиджа и Мариуш Стефанеску. У гостей единственный мяч оформил Жига Липушчек.

РФШ 30 января 2025 года в Гамбурге сыграет против киевского Динамо в последнем туре ЛЕ.

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

ФКСБ (Румыния) – РФШ (Латвия) – 4:1

Голы: Бирлиджа, 8, Стефанеску, 32, Олару, 58, 69 – Липушчек, 23

Видеообзор матча:

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Дариус Олару (ФКСБ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Дариус Олару (ФКСБ).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Штефэнеску (ФКСБ).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Жига Липушчек (РФШ).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Бирлиджа (ФКСБ).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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