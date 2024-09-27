ВИДЕО. Как будущий соперник Динамо без шансов проиграл в Лиге Европы
РФШ в 1-м туре ЛЕ 2024/25 уступил ФКСБ со счетом 1:4
26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами ФКСБ (Стяуа) Бухарест и РФШ.
Поединок прошел на местном стадионе в Бухаресте. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Дубль в этом поединке сделал Дариус Олару. Еще по одному голу за ФКСБ отметились Даниэль Бирлиджа и Мариуш Стефанеску. У гостей единственный мяч оформил Жига Липушчек.
РФШ 30 января 2025 года в Гамбурге сыграет против киевского Динамо в последнем туре ЛЕ.
Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября
ФКСБ (Румыния) – РФШ (Латвия) – 4:1
Голы: Бирлиджа, 8, Стефанеску, 32, Олару, 58, 69 – Липушчек, 23
Видеообзор матча:
События матча
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