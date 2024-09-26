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ITF
26 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 15:01
62
0

Анастасия Лопата – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Темплтоне

26 сентября 2024, 14:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 15:01
62
0
Анастасия Лопата – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Лопата

26 сентября украинская теннисистка Анастасия Лопата продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Темплтоне (США).

В матче второго раунда украинка сразится с канадкой Ребеккой Марино (№133 WTA). Встерча состоится вторым запуском после матча Мандлик – Рогозинска. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Луизой Чирико (№217 WTA) или Усве Майтане Арконадой (№636 WTA).

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Анастасия Лопата смотреть онлайн ITF Темплтон Ребекка Марино
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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