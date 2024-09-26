Анастасия Лопата – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 сентября украинская теннисистка Анастасия Лопата продолжит выступления на хардовом турнире ITF W75 в Темплтоне (США).

В матче второго раунда украинка сразится с канадкой Ребеккой Марино (№133 WTA). Встерча состоится вторым запуском после матча Мандлик – Рогозинска. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Луизой Чирико (№217 WTA) или Усве Майтане Арконадой (№636 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА