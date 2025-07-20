Стародубцева в двухдневном матче одолела канадку в квалификации Вашингтона
Юлия дожала Ребекку Марино в первом раунде отбора к пятисотнику в столице США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах одолела Ребекку Марино (Канада, WTA 117) за 1 час и 51 минуту.
WTA 500 Вашингтон. Хард, квалификация
Ребекка Марино (Канада) – Юлия Стародубцева (Украина) [5] – 4:6, 5:7
Встреча стартовала еще 19 июля, но при счете 6:4, 4:4 в пользу Юлии была прервана из-за дождя и перенесена на 20 число.
Стародубцева провела первое очное противостояние против Марино.
В решающем поединке отбора Юлия поборется против американки Аланы Смит (WTA 346), которой организаторы предоставили wild card. Матч состоится также сегодня, 20 июля.
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