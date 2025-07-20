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WTA
20 июля 2025, 19:55 | Обновлено 20 июля 2025, 20:15
205
2

Стародубцева в двухдневном матче одолела канадку в квалификации Вашингтона

Юлия дожала Ребекку Марино в первом раунде отбора к пятисотнику в столице США

20 июля 2025, 19:55 | Обновлено 20 июля 2025, 20:15
205
2
Стародубцева в двухдневном матче одолела канадку в квалификации Вашингтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах одолела Ребекку Марино (Канада, WTA 117) за 1 час и 51 минуту.

WTA 500 Вашингтон. Хард, квалификация

Ребекка Марино (Канада) – Юлия Стародубцева (Украина) [5] – 4:6, 5:7

Встреча стартовала еще 19 июля, но при счете 6:4, 4:4 в пользу Юлии была прервана из-за дождя и перенесена на 20 число.

Стародубцева провела первое очное противостояние против Марино.

В решающем поединке отбора Юлия поборется против американки Аланы Смит (WTA 346), которой организаторы предоставили wild card. Матч состоится также сегодня, 20 июля.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
молодець!Хоч програвала 4-5 у 2 сеті, не стала доводити справу до 3 сету!Успіху в сьогоднішньому другому матчу!
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0
Олександр Науменко
Щось Юля останнім часом все більше і більше разочаровує, гра примітивна, ніякого прогресу. Радий буду помилиться.
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