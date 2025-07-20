Матч Стародубцевой в отборе к Вашингтону прерван. Когда возобновится игра?

19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде украинка вышла на корт против представительницы Канады Ребекки Марино (WTA 117). Встреча стартовала в 21:40 по Киеву.

Стародубцева выиграла первый сет со счетом 6:4. Во второй партии девушка обменивались брейками и подачами, и при 4:4 поединок был прерван из-за дождя.

В обновленном расписании на 20 июля Юлия продолжит игру против Марино вторым запуском на корте №5 после матча Саснович – Блинкова. Ориентировочно девушки снова выйдут на корт в 18:30.

В финале квалификации победительницу противостояния уже ждет американка Алана Смит (США, WTA 346), против который предстоит сыграть также 20 числа.

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