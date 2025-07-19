WTA19 июля 2025, 21:45 | Обновлено 19 июля 2025, 21:47
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Юлия Стародубцева – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Вашингтоне
19 июля 2025, 21:45 | Обновлено 19 июля 2025, 21:47
397
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19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.
В первом раунде отбора украинка вышла на корт против представительницы Канады Ребекки Марино (WTA 117). Время начала встречи – 21:40 по Киеву.
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Это первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале квалов поборется против Аланы Смит (США, WTRA 346).
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