Юлия Стародубцева – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде отбора украинка вышла на корт против представительницы Канады Ребекки Марино (WTA 117). Время начала встречи – 21:40 по Киеву.

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Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале квалов поборется против Аланы Смит (США, WTRA 346).