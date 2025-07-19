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WTA
19 июля 2025, 21:45 | Обновлено 19 июля 2025, 21:47
397
1

Юлия Стародубцева – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 500 в Вашингтоне

19 июля 2025, 21:45 | Обновлено 19 июля 2025, 21:47
397
1
Юлия Стародубцева – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

19 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 72) начала выступления в квалификации хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, США.

В первом раунде отбора украинка вышла на корт против представительницы Канады Ребекки Марино (WTA 117). Время начала встречи – 21:40 по Киеву.

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Это первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале квалов поборется против Аланы Смит (США, WTRA 346).

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Ребекка Марино Юлия Стародубцева WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Є 1 сет!Але аж з 6 сет-пойнту
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