26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик. Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте.

На трибунах Олимпико присутствует жена украинца Юлия. Она записала видео, на котором видно, как болельщики волков отреагировали на забитый мяч Артема.

ВИДЕО. Жена Довбика показала, как фаны Ромы отреагировали на гол Артема