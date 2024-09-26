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  4. ВИДЕО. Жена Довбика показала, как фаны Ромы отреагировали на гол Артема
Лига Европы
26 сентября 2024, 23:31 |
1804
0

ВИДЕО. Жена Довбика показала, как фаны Ромы отреагировали на гол Артема

Артем забил в ворота Атлетика Бильбао на 32-й минуте матча 1-го тура Лиги Европы

26 сентября 2024, 23:31 |
1804
0
ВИДЕО. Жена Довбика показала, как фаны Ромы отреагировали на гол Артема
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик. Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте.

На трибунах Олимпико присутствует жена украинца Юлия. Она записала видео, на котором видно, как болельщики волков отреагировали на забитый мяч Артема.

ВИДЕО. Жена Довбика показала, как фаны Ромы отреагировали на гол Артема

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Довбик забил в еврокубке. У Артема три гола в трех последних матчах Ромы
видео болельщики фанаты Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы Артем Довбик Юлия Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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