ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Атлетик
Артем отличился на 32-й минуте в ворота испанского коллектива в 1-м туре
26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик. Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте.
Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею, посвященную забитому мячу Артема баскам.
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Атлетик
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Хавбек киевлян высказался о фиаско команды в матче 1-го тура ЛЕ 2024/25 против римлян