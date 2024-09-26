26 сентября проходит матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома и Атлетик. Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею, посвященную забитому мячу Артема баскам.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Атлетик