Лига Европы26 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:45
1957
28
Довбик забил в еврокубке. У Артема три гола в трех последних матчах Ромы
У игрока три гола в трех кряду матчах
26 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:45
1957
28
Форвард Ромы Артем Довбик забил гол в ворота Атлетика Бильбао в матче 1-го тура обновленной Лиги Европы. Украинский игрок ударом головой замкнул фланговый навес.
Довбик сделал счет 1:0 на 32-й минуте.
Для Артема это первый гол за римскую команду в еврокубках и третий мяч в нынешнем сезоне. Довбик не забивал в первых трех турах чемпионата Италии, однако затем забил по голу в двух следующих турах.
Нападающий отметился голом в третьем матче кряду.
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Браво Артеме, так тримати!
А якщо вам деформувала відчуття і розуміння, що таке голи аркадкна фіфашка, то не переносьте це в реальність