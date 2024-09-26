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  4. Довбик забил в еврокубке. У Артема три гола в трех последних матчах Ромы
Лига Европы
26 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:45
1957
28

Довбик забил в еврокубке. У Артема три гола в трех последних матчах Ромы

У игрока три гола в трех кряду матчах

26 сентября 2024, 22:40 | Обновлено 26 сентября 2024, 22:45
1957
28
Довбик забил в еврокубке. У Артема три гола в трех последних матчах Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Ромы Артем Довбик забил гол в ворота Атлетика Бильбао в матче 1-го тура обновленной Лиги Европы. Украинский игрок ударом головой замкнул фланговый навес.

Довбик сделал счет 1:0 на 32-й минуте.

Для Артема это первый гол за римскую команду в еврокубках и третий мяч в нынешнем сезоне. Довбик не забивал в первых трех турах чемпионата Италии, однако затем забил по голу в двух следующих турах.

Нападающий отметился голом в третьем матче кряду.

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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик Серия A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 28
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Harun Bakircioğlu
На канале Футбол 2.0 на ютубе на превьюшке написали Гол Судакова. Лол
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+7
Boodya
Люди, ви чого? На відскоках і добиваннях в основному і забиваються голи справжніми форвардами, це їхній хліб, а передачу, навіть вєрнякову потрібно ще вміти реалізувати (Ванати, Бєсєдіни і Сикани не дадуть збрехати).
Браво Артеме, так тримати!
А якщо вам деформувала відчуття і розуміння, що таке голи аркадкна фіфашка, то не переносьте це в реальність
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+4
Олег Думіч
Поміняли фартового і пропустили )))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Перед Лігою Націй набирає форму. Це добре 
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Олег Думіч
Потрібен перший дубль в Ромі))) і мені цікаво чи поміняє тренер бо в прошлій грі весь матч відбігав
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0
VARioR
Я дещо скептично відносився до призначення цього Юрковича, а він виявився для Артема фартовим. Будем сподіватися, що і надалі в кожному матчі будуть результативні дії.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Олег Думіч
Ну Рома добре грає Динамо буде важко 
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0
micha(ZAKARPATTJA)
Дуже важливо якщо стиль гри під нього. І з цим тренером здається саме так. 
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0
Saar
Після першого тайму володіння м'ячем 76 на 24!
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0
Test
Артем звісно молодець,але  там така передача була, що не забити було важче чим забити...
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-1
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Олег Думіч
Я не спорю в збірні ці 100 млн полузащ Судакови Мудрика Шапаренкі і Циганкови не вміють паси давати крім на воротаря свого
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-2
pol-55
Якби Артем забив,після виходу на воротаря,то був би його Гол,а так це просто гол.
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-3
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