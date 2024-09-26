Довбик забил в еврокубке. У Артема три гола в трех последних матчах Ромы

Форвард Ромы Артем Довбик забил гол в ворота Атлетика Бильбао в матче 1-го тура обновленной Лиги Европы. Украинский игрок ударом головой замкнул фланговый навес.

Довбик сделал счет 1:0 на 32-й минуте.

Для Артема это первый гол за римскую команду в еврокубках и третий мяч в нынешнем сезоне. Довбик не забивал в первых трех турах чемпионата Италии, однако затем забил по голу в двух следующих турах.

Нападающий отметился голом в третьем матче кряду.