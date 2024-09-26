Экс-девушка Жерсона Янчук: «Мои любимые футболисты? Неймар и Бэкхем!»
Эксклюзивное интервью Ольги для Sport.ua
Украинская теннисистка Ольга Янчук в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о своей школе, о первых шагах сына на корте, а также вспомнила свою карьеру и ответила на другие интересные вопросы.
– Ольга, расскажите о вашей теннисной школе? Сколько лет вашему проекту?
– Эту школу тенниса открыли в 2020 году, когда родился мой сын. Решила назвать школу в честь него, а именно «GR – Junior».
– Сколько детей у вас занимается? С какого возраста приводят детей на тренировки?
– На данный момент в нашей школе тренируется около 100 человек. С 3–4 лет уже можно приводить на занятия.
– А сына уже подтренировываете?
– Конечно! Уже делюсь с ним первыми навыками!
– Может, смотрели фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом, где он играет отца сестер Уильямс?
– Да, смотрела, но не помню деталей фильма, если честно. Я его просматривала давно.
– А есть же еще и знаменитый фильм «Уимблдон». Им вдохновлялись?
– Тоже смотрела этот фильм. Но скажу так: тенниса в моей жизни и так достаточно, поэтому люблю смотреть что–то другое.
– На одном из видео в вашей сториз в Instagram видно, что ваш сын уже тренируется на корте. Хотите, чтобы он тоже стал теннисистом?
– Да, действительно он начал пробовать играть на корте. Если он захочет стать теннисистом, я не буду против (улыбается). Но он будет сам выбирать.
– Выделите главный матч в своей карьере, который считаете самым важным для вас?
– Это поединок в рамках квалификации US Open–2017. Я тогда была, кажется, шестой ракеткой Украины и у меня была хорошая форма. Но, увы, я проиграла в поединке первого квалификационного раунда US Open американке Александре Киик. Она выиграла первую партию достаточно уверенно со счетом 6:1. Я во втором сете ответила ей примерно тем же, победив 6:2. В третьей партии она взяла верх со счетом 6:4.
– Каково это играть на Открытом чемпионате США?
– Там очень крутая атмосфера! Замечательные эмоции остались у меня от турнира в Нью–Йорке.
– Победа действительно была близко. Если говорить о ваших серьезных соперницах, то итальянка Мартина Тревизан условно недавно на Ролан Гаррос–2022 дошла до полуфинала. Приятно, что в 2017 в финале турнира в Варшаве вы были близки к тому, чтобы ее обыграть. Все–таки проиграли 2:6, 4:6. Шансы были.
– Да, хороший был поединок с Мартиной. Что сказать? Да, она молодец, что достигла такого уровня и пробилась в полуфинал Roland Garros (улыбается). Приятно, что имела опыт с ней сыграть.
– Вы в Варшаве два года кряду в 2017 и в 2018 играли в финалах (поражение от Тревизан и победа над аргентинкой Викторией Босио). Можно сказать, столица Польши – для вас в чем–то фартовый город. Два финала как не крути.
– В самом деле два раза мне удалось выйти в финал турниров в Польше. Могу сказать, что я любила играть в Варшаве. Может, поэтому и получалось добиваться успеха!
– Вспомните тот период март 2017 года, когда впервые за два года вы вышли в финал. Это было в греческом Ираклионе, где вы переиграли чешку Мириам Колодзиеву с уверенным счетом 2:0 (6:3, 6:2). Где теннисистка находит силы и вдохновение, чтобы выйти на высокий уровень и снова выйти в финал и вообще его выиграть? Как готовились и настраивались, чтобы этого добиться?
– Да, с 2015 года мне не удавалось пробиться в финал и в 2017–м у меня получилось это сделать. Прежде всего, дисциплина и много работы дают плоды для достижения успеха!
– Какую музыку слушаете перед тренировками, перед матчами? Что вас вдохновляет и настраивает?
– Лично я люблю рэп и техно. Такие жанры музыки дают мне вдохновение.
– Песни какого исполнителя вам больше всего нравятся?
– Мне по душе хиты американского рэпера Pop Smoke.
– А сами рэп пробуете зачитать? Или в караоке с друзьями поете?
– Могу и зачитать. И в караоке тоже могу спеть (смеется).
– Какие любите читать книги, смотреть фильмы?
– Что касается литературы, то это знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо. А если говорить о фильмах, то это драмы и мелодрамы.
– Кто у вас любимые актер и актриса?
– Мне нравится игра американки Анджелины Джоли и британца Джейсона Стэтхэма.
– Вы состояли в отношениях с Жерсоном Родригесом. Вы интересовались футболом до встречи с ним?
– До встречи с ним я вообще не смотрела футбол, мне это было не интересно. Но у меня были друзья футболисты.
– Как считаете Янник Синнер и Карлос Алькарас смогут достойно заменить Роджера Федерера, Рафу Надаля и Новака Джоковича?
– Эти ребята показывают классный уровень тенниса. У них уже есть первые победы на турнирах серии Grand Slam. Думаю, что да. Им это под силу!
– Какие теннисисты вам нравились в детстве? На кого хотели быть похожей?
– Это американка Серена Уильямс и испанец Рафаэль Надаль. Их игра для меня всегда была примером.
– Кстати, вы и с сестрой Елизаветой достаточно успешно играли в паре. Сейчас тренируетесь вместе или играете?
– Да, мы достаточно успешно играли в паре. На данный момент сестра живет в Америке, а я живу в Украине.
– К занятию теннисом вас с сестрой родители приобщили? Очень часто именно так бывает.
– Да, именно так. Родители нас с сестрой детства привели в прекрасный мир тенниса!
– Какой совет дадите молодым теннисистам и теннисисткам? Что важно в тренировках, играх и прогрессе?
– Многие компоненты на самом деле важны для того, чтобы достичь успеха в тенниса. Но скажу так: в первую очередь, по моему мнению, нужно найти хорошего тренера.
– У кого бы без раздумий взяли автограф или сфотографировались из мира, тенниса, если встретите где–то?
– С моими кумирами у меня уже есть фотки (улыбается).
– У вас 252 тысячи подписчиков в Instagram. Какие подписчики вас больше всего радуют?
– Я люблю всех своих подписчиков, которые следят за мной. Но больше всего мне нравятся те, которые несут в себе позитив!
– Любимое слово на английском, которое вы используете в Instagram у себя на странице?
– Vibes.
– У вас чудесная форма! Вы явно одна из самых красивых теннисисток мира! Как поддерживаете форму? Сколько тренируетесь и как питаетесь?
– Спасибо за комплименты. Я хожу в спортзал, играю в теннис, правильно питаюсь и слежу за собой. Вот мои секреты успеха!
– Питание сейчас одна из топовых тем вообще для людей, которые следят за собой. Что исключаете из рациона, а что употребляете чаще?
– Хлеб не ем, сладкое почти тоже и газировки не пью. Ем обычно яйца, творог, каши, мясо, салаты. Ем еще рыбу редко. На выходных, если иду в ресторан, могу себе позволить съесть, что я люблю (улыбается).
– А вообще ваше любимое блюдо какое?
– Деруны.
– Сами их готовите? И как любите, со сметаной?
– Могу и сама, а могу в ресторане заказать (улыбается). Деруны ем обязательно со сметаной либо с кефиром.
– А как и где любите проводить свободное время?
– Я люблю быть вместе с семьей и с друзьями.
– Какой у вас любимый город в Украине?
– Киев.
– А какой, кстати, у вас любимый город для отдыха?
– Майами! И Испания!
– Часто в Майами и Испании бываете?
– В Америке я прожила все детство (улыбается). А в Испанию летаю каждый год.
– А как вы оказались в США?
– Полетела в теннисную академию, которая была на то время одной из лучших в мире.
– Английский хорошо знаете?
– Английским я владею свободно.
– Какая ваша любимая игра после тенниса?
– Настольный теннис. У меня дома был стол для настольного тенниса, поэтому я играла в него всегда хорошо с детства.
– Может, раскроете тайну, что значит ваша эффектная татушка в виде поцелуя на груди?
– У нас с Жерсоном одинаковое тату просто в разных местах (улыбается).
– Кстати сын смотрит нынешние игры Жерсона?
– Сын следит за игрой Жерсона, если захочет.
– Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро как–то сказал, что если бы он не стал теннисистом, то был бы архитектором. Вы кем бы стали если бы теннис?
– Я любила петь. Может быть певицей стала бы.
– Ваш конёк форхэнд или бэкхенд?
– В моем случае это бэкхенд.
– Как относитесь к стилю Serve–and–volley? Нравится вам его применять?
– Да, мне нравится так играть.
– Кто вам больше импонирует из теннисистов: такой яркий персонаж Кирьос, который куражится? Или допустим в чем–то ответственный и сдержанный Синнер? А может эмоциональный и надёжный Зверев?
– Очень интересный вопрос. Нужно подумать. Наверное, Зверев!
– Часто ли вы применяли укороченные?
– Да, часто их делала.
– Эйсы ваша фишка? Умеете их делать?
– Здесь уже как пойдет.
– Любимая фирма ракеток? Какими играть нравится?
– У меня контракт был с Wilson.
– Ролан Гаррос ассоциируется с оранжевым цветом, Уимблдон – с зеленым, а US Open и Australian Open – с синим. Какой ваш любимый цвет?
– Синий!
– Когда вы забиваете в теннисных матчах, какую фразу кричите «Come on!», «Vamos!» или может что–то другое?
– Я люблю фразу «Let’s go!»
– Назовите свой список любимых мировых футболистов?
– Это Неймар, Дэвид Бэкхем, Лаутаро Мартинес и Алессио Романьоли.
Дмитрий КОТКОВ
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