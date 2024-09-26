Экс-девушка Жерсона Янчук: «Мои любимые футболисты? Неймар и Бэкхем!»

Украинская теннисистка Ольга Янчук в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о своей школе, о первых шагах сына на корте, а также вспомнила свою карьеру и ответила на другие интересные вопросы.

– Ольга, расскажите о вашей теннисной школе? Сколько лет вашему проекту?

– Эту школу тенниса открыли в 2020 году, когда родился мой сын. Решила назвать школу в честь него, а именно «GR – Junior».

– Сколько детей у вас занимается? С какого возраста приводят детей на тренировки?

– На данный момент в нашей школе тренируется около 100 человек. С 3–4 лет уже можно приводить на занятия.

– А сына уже подтренировываете?

– Конечно! Уже делюсь с ним первыми навыками!

– Может, смотрели фильм «Король Ричард» с Уиллом Смитом, где он играет отца сестер Уильямс?

– Да, смотрела, но не помню деталей фильма, если честно. Я его просматривала давно.

– А есть же еще и знаменитый фильм «Уимблдон». Им вдохновлялись?

– Тоже смотрела этот фильм. Но скажу так: тенниса в моей жизни и так достаточно, поэтому люблю смотреть что–то другое.

– На одном из видео в вашей сториз в Instagram видно, что ваш сын уже тренируется на корте. Хотите, чтобы он тоже стал теннисистом?

– Да, действительно он начал пробовать играть на корте. Если он захочет стать теннисистом, я не буду против (улыбается). Но он будет сам выбирать.

– Выделите главный матч в своей карьере, который считаете самым важным для вас?

– Это поединок в рамках квалификации US Open–2017. Я тогда была, кажется, шестой ракеткой Украины и у меня была хорошая форма. Но, увы, я проиграла в поединке первого квалификационного раунда US Open американке Александре Киик. Она выиграла первую партию достаточно уверенно со счетом 6:1. Я во втором сете ответила ей примерно тем же, победив 6:2. В третьей партии она взяла верх со счетом 6:4.

– Каково это играть на Открытом чемпионате США?

– Там очень крутая атмосфера! Замечательные эмоции остались у меня от турнира в Нью–Йорке.

– Победа действительно была близко. Если говорить о ваших серьезных соперницах, то итальянка Мартина Тревизан условно недавно на Ролан Гаррос–2022 дошла до полуфинала. Приятно, что в 2017 в финале турнира в Варшаве вы были близки к тому, чтобы ее обыграть. Все–таки проиграли 2:6, 4:6. Шансы были.

– Да, хороший был поединок с Мартиной. Что сказать? Да, она молодец, что достигла такого уровня и пробилась в полуфинал Roland Garros (улыбается). Приятно, что имела опыт с ней сыграть.

– Вы в Варшаве два года кряду в 2017 и в 2018 играли в финалах (поражение от Тревизан и победа над аргентинкой Викторией Босио). Можно сказать, столица Польши – для вас в чем–то фартовый город. Два финала как не крути.

– В самом деле два раза мне удалось выйти в финал турниров в Польше. Могу сказать, что я любила играть в Варшаве. Может, поэтому и получалось добиваться успеха!

– Вспомните тот период март 2017 года, когда впервые за два года вы вышли в финал. Это было в греческом Ираклионе, где вы переиграли чешку Мириам Колодзиеву с уверенным счетом 2:0 (6:3, 6:2). Где теннисистка находит силы и вдохновение, чтобы выйти на высокий уровень и снова выйти в финал и вообще его выиграть? Как готовились и настраивались, чтобы этого добиться?

– Да, с 2015 года мне не удавалось пробиться в финал и в 2017–м у меня получилось это сделать. Прежде всего, дисциплина и много работы дают плоды для достижения успеха!

– Какую музыку слушаете перед тренировками, перед матчами? Что вас вдохновляет и настраивает?

– Лично я люблю рэп и техно. Такие жанры музыки дают мне вдохновение.

– Песни какого исполнителя вам больше всего нравятся?

– Мне по душе хиты американского рэпера Pop Smoke.

– А сами рэп пробуете зачитать? Или в караоке с друзьями поете?

– Могу и зачитать. И в караоке тоже могу спеть (смеется).

– Какие любите читать книги, смотреть фильмы?

– Что касается литературы, то это знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо. А если говорить о фильмах, то это драмы и мелодрамы.

– Кто у вас любимые актер и актриса?

– Мне нравится игра американки Анджелины Джоли и британца Джейсона Стэтхэма.

– Вы состояли в отношениях с Жерсоном Родригесом. Вы интересовались футболом до встречи с ним?

– До встречи с ним я вообще не смотрела футбол, мне это было не интересно. Но у меня были друзья футболисты.

– Как считаете Янник Синнер и Карлос Алькарас смогут достойно заменить Роджера Федерера, Рафу Надаля и Новака Джоковича?

– Эти ребята показывают классный уровень тенниса. У них уже есть первые победы на турнирах серии Grand Slam. Думаю, что да. Им это под силу!

– Какие теннисисты вам нравились в детстве? На кого хотели быть похожей?

– Это американка Серена Уильямс и испанец Рафаэль Надаль. Их игра для меня всегда была примером.

– Кстати, вы и с сестрой Елизаветой достаточно успешно играли в паре. Сейчас тренируетесь вместе или играете?

– Да, мы достаточно успешно играли в паре. На данный момент сестра живет в Америке, а я живу в Украине.

– К занятию теннисом вас с сестрой родители приобщили? Очень часто именно так бывает.

– Да, именно так. Родители нас с сестрой детства привели в прекрасный мир тенниса!

– Какой совет дадите молодым теннисистам и теннисисткам? Что важно в тренировках, играх и прогрессе?

– Многие компоненты на самом деле важны для того, чтобы достичь успеха в тенниса. Но скажу так: в первую очередь, по моему мнению, нужно найти хорошего тренера.

– У кого бы без раздумий взяли автограф или сфотографировались из мира, тенниса, если встретите где–то?

– С моими кумирами у меня уже есть фотки (улыбается).

– У вас 252 тысячи подписчиков в Instagram. Какие подписчики вас больше всего радуют?

– Я люблю всех своих подписчиков, которые следят за мной. Но больше всего мне нравятся те, которые несут в себе позитив!

– Любимое слово на английском, которое вы используете в Instagram у себя на странице?

– Vibes.

– У вас чудесная форма! Вы явно одна из самых красивых теннисисток мира! Как поддерживаете форму? Сколько тренируетесь и как питаетесь?

– Спасибо за комплименты. Я хожу в спортзал, играю в теннис, правильно питаюсь и слежу за собой. Вот мои секреты успеха!

– Питание сейчас одна из топовых тем вообще для людей, которые следят за собой. Что исключаете из рациона, а что употребляете чаще?

– Хлеб не ем, сладкое почти тоже и газировки не пью. Ем обычно яйца, творог, каши, мясо, салаты. Ем еще рыбу редко. На выходных, если иду в ресторан, могу себе позволить съесть, что я люблю (улыбается).

– А вообще ваше любимое блюдо какое?

– Деруны.

– Сами их готовите? И как любите, со сметаной?

– Могу и сама, а могу в ресторане заказать (улыбается). Деруны ем обязательно со сметаной либо с кефиром.

– А как и где любите проводить свободное время?

– Я люблю быть вместе с семьей и с друзьями.

– Какой у вас любимый город в Украине?

– Киев.

– А какой, кстати, у вас любимый город для отдыха?

– Майами! И Испания!

– Часто в Майами и Испании бываете?

– В Америке я прожила все детство (улыбается). А в Испанию летаю каждый год.

– А как вы оказались в США?

– Полетела в теннисную академию, которая была на то время одной из лучших в мире.

– Английский хорошо знаете?

– Английским я владею свободно.

– Какая ваша любимая игра после тенниса?

– Настольный теннис. У меня дома был стол для настольного тенниса, поэтому я играла в него всегда хорошо с детства.

– Может, раскроете тайну, что значит ваша эффектная татушка в виде поцелуя на груди?

– У нас с Жерсоном одинаковое тату просто в разных местах (улыбается).

– Кстати сын смотрит нынешние игры Жерсона?

– Сын следит за игрой Жерсона, если захочет.

– Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро как–то сказал, что если бы он не стал теннисистом, то был бы архитектором. Вы кем бы стали если бы теннис?

– Я любила петь. Может быть певицей стала бы.

– Ваш конёк форхэнд или бэкхенд?

– В моем случае это бэкхенд.

– Как относитесь к стилю Serve–and–volley? Нравится вам его применять?

– Да, мне нравится так играть.

– Кто вам больше импонирует из теннисистов: такой яркий персонаж Кирьос, который куражится? Или допустим в чем–то ответственный и сдержанный Синнер? А может эмоциональный и надёжный Зверев?

– Очень интересный вопрос. Нужно подумать. Наверное, Зверев!

– Часто ли вы применяли укороченные?

– Да, часто их делала.

– Эйсы ваша фишка? Умеете их делать?

– Здесь уже как пойдет.

– Любимая фирма ракеток? Какими играть нравится?

– У меня контракт был с Wilson.

– Ролан Гаррос ассоциируется с оранжевым цветом, Уимблдон – с зеленым, а US Open и Australian Open – с синим. Какой ваш любимый цвет?

– Синий!

– Когда вы забиваете в теннисных матчах, какую фразу кричите «Come on!», «Vamos!» или может что–то другое?

– Я люблю фразу «Let’s go!»

– Назовите свой список любимых мировых футболистов?

– Это Неймар, Дэвид Бэкхем, Лаутаро Мартинес и Алессио Романьоли.

Дмитрий КОТКОВ