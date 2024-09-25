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  4. «Надеюсь, будет много голов». Экс-девушка Жерсона Янчук про Динамо – Лацио
Лига Европы
25 сентября 2024, 16:26 |
921
20

«Надеюсь, будет много голов». Экс-девушка Жерсона Янчук про Динамо – Лацио

Киевляне 25 сентября стартуют в Лиге Европы, время начала встречи – 22:00 по Киеву

25 сентября 2024, 16:26 |
921
20
«Надеюсь, будет много голов». Экс-девушка Жерсона Янчук про Динамо – Лацио
Instagram. Ольга Янчук

Известная украинская теннисистка Ольга Янчук, которая состояла в отношениях с футболистом сборной Люксембурга и экс-вингером бело-синих Жерсоном Родригешем, накануне поединка Лиги Европы Динамо – Лацио дала комментарий по поводу предстоящей встречи:

«Желаю нашим удачи! Надеюсь, будет много голов (улыбается). Но не загадываем», – сказала Янчук в интервью Sport.ua.

Динамо сыграет с Лацио сегодня, 25 сентября, в Гамбурге. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Большое интервью с Ольгой Янчук читайте в ближайшее время на Sport.ua!

Дмитрий КОТКОВ

ФОТО. Ольга Янчук – теннисистка, бывшая девушка Жерсона Родригеса

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Ольга Янчук Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы Жерсон Родригеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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olex.mykhailov
Оце футбольного експерта знайшли, оце реально важливий прогноз і думка для футбольної спільноти! Ще б у троюрідної бабці, троюрідної сестри колишньої дівчини Мілевського спитали?
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+3
Older fan
ексдівчина?! Це нове слово в українській спортивній журналістиці!
Яке ж ви тупе лайно, панове журношлюхи!
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+1
Павло
Прикольний у вас порносайт 
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0
ai0609081611
Відома тенісистка? І де ж в тенісі її можна побачити. 
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0
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Nick.Grabowski
Напевно, при трансфері в ДК - гравцям та легіонерам ДК пропонують не лише контракт, але і пул елітних, перевірених подруг, яких "чисто випадково" зіркові футболісти зустрічають в елітних ресторанах, нічних клубах та закладах. 
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0
Nick.Grabowski
Що кажуть елітні подруги, екс-дівчини інших гравців та екс-гравців ДК з елітних ресторанів, готелів, бутіків та спа-салонів Києва про гру ДК?
Після Циганика, Денісова, Співаковського та Вацка ... гру ДК почали коментувати екс-подруги екс-футболістів ДК.
Це вже світовий рівень легендарного клубу чи ще ні?
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0
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New Zealander
Ну дивись мені.
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-1
Антон Корзун
"Відома" л..ва, яка лягла під бабія Жерсона заради грошей і залетіла щоб він грошенят на дитину слав. Стандартна схема в деяких українських дівчин як мінімум до війни була, залетіти від турка, туркмена чи африканця і доїти з них гроші. Бридко все це, спорт юа ще й інтерв'ю брав в такої мазелі.
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-2
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SHN
Чем она знаменита кроме любви к хождению в трусах?
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-2
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Андрій Заліщук
типова шлюхондра
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-4
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