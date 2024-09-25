«Надеюсь, будет много голов». Экс-девушка Жерсона Янчук про Динамо – Лацио

Известная украинская теннисистка Ольга Янчук, которая состояла в отношениях с футболистом сборной Люксембурга и экс-вингером бело-синих Жерсоном Родригешем, накануне поединка Лиги Европы Динамо – Лацио дала комментарий по поводу предстоящей встречи:



«Желаю нашим удачи! Надеюсь, будет много голов (улыбается). Но не загадываем», – сказала Янчук в интервью Sport.ua.



Динамо сыграет с Лацио сегодня, 25 сентября, в Гамбурге. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.



Большое интервью с Ольгой Янчук читайте в ближайшее время на Sport.ua!

Дмитрий КОТКОВ

ФОТО. Ольга Янчук – теннисистка, бывшая девушка Жерсона Родригеса