«Надеюсь, будет много голов». Экс-девушка Жерсона Янчук про Динамо – Лацио
Киевляне 25 сентября стартуют в Лиге Европы, время начала встречи – 22:00 по Киеву
Известная украинская теннисистка Ольга Янчук, которая состояла в отношениях с футболистом сборной Люксембурга и экс-вингером бело-синих Жерсоном Родригешем, накануне поединка Лиги Европы Динамо – Лацио дала комментарий по поводу предстоящей встречи:
«Желаю нашим удачи! Надеюсь, будет много голов (улыбается). Но не загадываем», – сказала Янчук в интервью Sport.ua.
Динамо сыграет с Лацио сегодня, 25 сентября, в Гамбурге. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.
Большое интервью с Ольгой Янчук читайте в ближайшее время на Sport.ua!
Дмитрий КОТКОВ
ФОТО. Ольга Янчук – теннисистка, бывшая девушка Жерсона Родригеса
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