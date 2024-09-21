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Лига Европы
Динамо Киев
25.09.2024 22:00 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 сентября 2024, 22:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 22:33
172
0

Динамо – Лацио. Дебют в основе ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 25 сентября в 22:00

21 сентября 2024, 22:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 22:33
172
0
Динамо – Лацио. Дебют в основе ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Динамо – Лацио. Дебют в основе ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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