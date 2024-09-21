Динамо Киев

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Лига Европы21 сентября 2024, 22:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 22:33
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Динамо – Лацио. Дебют в основе ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 25 сентября в 22:00
21 сентября 2024, 22:01 | Обновлено 21 сентября 2024, 22:33
172
0
В среду, 25 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Динамо – Лацио. Дебют в основе ЛЕ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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