Марта Костюк – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде основы украинка сразится против Кэти Волынец (№60 WTA). Встреча начнется 4-м запуском на корте Moon после матча Бадоса – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Наоми Осаки (№73 WTA) или Юлии Путинцевой (№32 WTA).

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