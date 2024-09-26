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WTA
26 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 26 сентября 2024, 16:14
238
0

Марта Костюк – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Пекине

26 сентября 2024, 16:12 | Обновлено 26 сентября 2024, 16:14
238
0
Марта Костюк – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде основы украинка сразится против Кэти Волынец (№60 WTA). Встреча начнется 4-м запуском на корте Moon после матча Бадоса – Томова. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Наоми Осаки (№73 WTA) или Юлии Путинцевой (№32 WTA).

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WTA Пекин смотреть онлайн Марта Костюк Кэти Волынец
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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