Гаэль Монфис – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября французский теннисист Гаэль Монфис (№46 ATP) начнет выступления в основной сетке хардового Мастерса в Пекине (Китай).

В первом раунде муж Элины Свитолиной сразится против пятой ракетки мира Даниила Медведева. Встреча начнется 2-м запуском на корте Lotus после матча Наварро – Чжан Шуай. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Адриана Маннарино (№44 WTA).

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