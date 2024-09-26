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  4. Гаэль Монфис – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
26 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:02
77
0

Гаэль Монфис – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Пекине

26 сентября 2024, 17:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:02
77
0
Гаэль Монфис – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

27 сентября французский теннисист Гаэль Монфис (№46 ATP) начнет выступления в основной сетке хардового Мастерса в Пекине (Китай).

В первом раунде муж Элины Свитолиной сразится против пятой ракетки мира Даниила Медведева. Встреча начнется 2-м запуском на корте Lotus после матча Наварро – Чжан Шуай. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, счет равный.

В следующем раунде победитель поединка сразится против Адриана Маннарино (№44 WTA).

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Гаэль Монфис Даниил Медведев смотреть онлайн ATP Пекин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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