ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду

Клуб Аль-Наср объявил о назначении тренером Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Контракт с итальянским специалистом подписан на 2 года с возможностью продления на третий.

Сообщается, что зарплата Пиоли составит 12 миллионов евро в год.

По итогам минувшего сезона тренер покинул Милан, с которым оставался на контракте. Переход в Аль-Наср сэкономит итальянскому клубу 7,5 миллиона евро.

Команда Криштиану Роналду в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии идет на 7-й позиции с 5 очками после трех туров.

