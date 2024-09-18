ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду
Клуб остановился на кандидатуре Пиоли
Клуб Аль-Наср объявил о назначении тренером Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Контракт с итальянским специалистом подписан на 2 года с возможностью продления на третий.
Сообщается, что зарплата Пиоли составит 12 миллионов евро в год.
По итогам минувшего сезона тренер покинул Милан, с которым оставался на контракте. Переход в Аль-Наср сэкономит итальянскому клубу 7,5 миллиона евро.
Команда Криштиану Роналду в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии идет на 7-й позиции с 5 очками после трех туров.
PIOLI IS NASSRAWI🔥💛— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 18, 2024
We welcome Stefano Pioli as our new coach 🤩
pic.twitter.com/qNnmZU7nyQ
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