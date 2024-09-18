Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду
Саудовская Аравия
18 сентября 2024, 19:18 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:33
1717
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду

Клуб остановился на кандидатуре Пиоли

18 сентября 2024, 19:18 | Обновлено 18 сентября 2024, 19:33
1717
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал тренера. Кто будет работать с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Клуб Аль-Наср объявил о назначении тренером Стефано Пиоли, который заменил Луиша Каштру. Контракт с итальянским специалистом подписан на 2 года с возможностью продления на третий.

Сообщается, что зарплата Пиоли составит 12 миллионов евро в год.

По итогам минувшего сезона тренер покинул Милан, с которым оставался на контракте. Переход в Аль-Наср сэкономит итальянскому клубу 7,5 миллиона евро.

Команда Криштиану Роналду в нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии идет на 7-й позиции с 5 очками после трех туров.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
Стали известны тренеры, которые могут заменить Де Росси в Роме
Аль-Наср определился с новым наставником. Кто будет тренировать Роналду?
Стефано Пиоли Аль-Наср Эр-Рияд назначение тренера чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Иван Зинченко Источник: ФК Аль-Наср
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Бокс | 18 сентября 2024, 09:04 25
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?

Работникам авиакомпании не понравилось его состояние

ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
Бокс | 17 сентября 2024, 23:07 18
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!

Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются

Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2024, 18:12
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
Футбол | 18.09.2024, 20:02
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
А какое могло быть начало. Судаков не реализовал пенальти на 4-й мин в ЛЧ
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Бокс | 18.09.2024, 00:45
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Усик высказался о своем аресте в Польше. Александр рассказал, что случилось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 8
Футбол
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
17.09.2024, 10:31 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 37
Футбол
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
«Это позор на весь мир!» Польский промоутер отреагировал на арест Усика
18.09.2024, 09:15 13
Бокс
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
18.09.2024, 06:23 5
Футбол
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
18.09.2024, 00:15 3
Бокс
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
16.09.2024, 18:11 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем