Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого золото? Определены победители Евролиги-2024 по пляжного футболу
Пляжный футбол
15 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:03
205
0

У кого золото? Определены победители Евролиги-2024 по пляжного футболу

В мужском турнире выиграла Португалия, а среди женщин золото взяла Польша

15 сентября 2024, 22:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 23:03
205
0
У кого золото? Определены победители Евролиги-2024 по пляжного футболу
BSWW

В итальянском городе Альгеро завершился Суперфинал Евролиги-2024 по пляжному футболу.

В мужском турнире в финале Португалия обыграла Италию (5:1) и стала победителем турнира.

Среди женщин первое место заняла Польша, взяв верх в финале над Португалией (5:1)

Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко заняла 5-е место, победив в последнем матче Чехию (3:2).

Евролига-2024. Суперфинал

Альгеро (Италия), 10–15.09.2024

Женщины. Решающие матчи, 15 сентября

  • Матч за 7-е место. Англия – Швейцария – 1:6
  • Матч за 5-е место. Чехия – Украина – 2:3
  • Матч за 3-е место. Италия – Испания – 1:2
  • Финальный матч. Польша – Португалия – 5:1

Мужчины. Решающие матчи, 15 сентября

  • Матч за 7-е место. Польша – Эстония – 4:3
  • Матч за 5-е место. Швейцария – Чехия – 3:3 (пен. 2:4)
  • Матч за 3-е место. Испания – беларусь – 1:6
  • Финальный матч. Италия – Португалия – 1:5

Сетка плей-офф

По теме:
Итоги 2-го дня ЧМ. Украина после разгрома от Аргентины замыкает квартет
Определены победители и призеры чемпионата мира U-23 по баскетболу 3x3
Взяли реванш у Чехии. Женская сборная Украины заняла 5-е место в Евролиге
пляжный футбол Евролига по пляжному футболу Юрий Клименко сборная Молдовы по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу сборная Польши по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу сборная Италии по пляжному футболу сборная Франции по пляжному футболу сборная Швейцарии по пляжному футболу сборная Испании по пляжному футболу выбор редакции статистические расклады сборная Германии по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Испании по пляжному футболу женская сборная Швейцарии по пляжному футболу женская сборная Чехии по пляжному футболу женская сборная Англии по пляжному футболу женская сборная Португалии по пляжному футболу женская сборная Италии по пляжному футболу женская сборная Польши по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиакос провел матч чемпионата Греции. Как отыграл Яремчук?
Футбол | 15 сентября 2024, 22:09 1
Олимпиакос провел матч чемпионата Греции. Как отыграл Яремчук?
Олимпиакос провел матч чемпионата Греции. Как отыграл Яремчук?

Красно-белые расписали мировую с Панетоликосом, Роман вышел на поле на 61-й минуте

Боевой матч и камбек хозяев. Полесье дома переиграло Верес
Футбол | 15 сентября 2024, 19:58 7
Боевой матч и камбек хозяев. Полесье дома переиграло Верес
Боевой матч и камбек хозяев. Полесье дома переиграло Верес

Александр Назаренко забил в четвертой игре подряд, это принесло его команде лидерство в УПЛ

Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик
Бокс | 15.09.2024, 07:33
Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик
Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Футбол | 15.09.2024, 02:20
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
Футбол | 15.09.2024, 14:18
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
13.09.2024, 22:56 31
Футбол
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
14.09.2024, 08:38 9
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 12
Другие виды
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
ФОТО. Куртуа получил травму в матче Реала, но Анчелотти не выпустил Лунина
14.09.2024, 23:15 8
Футбол
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
Легендарный тренер Тедди Атлас назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас
14.09.2024, 11:28
Бокс
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
14.09.2024, 09:31 14
Футбол
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
13.09.2024, 23:59 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем