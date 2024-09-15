У кого золото? Определены победители Евролиги-2024 по пляжного футболу
В мужском турнире выиграла Португалия, а среди женщин золото взяла Польша
В итальянском городе Альгеро завершился Суперфинал Евролиги-2024 по пляжному футболу.
В мужском турнире в финале Португалия обыграла Италию (5:1) и стала победителем турнира.
Среди женщин первое место заняла Польша, взяв верх в финале над Португалией (5:1)
Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко заняла 5-е место, победив в последнем матче Чехию (3:2).
Евролига-2024. Суперфинал
Альгеро (Италия), 10–15.09.2024
Женщины. Решающие матчи, 15 сентября
- Матч за 7-е место. Англия – Швейцария – 1:6
- Матч за 5-е место. Чехия – Украина – 2:3
- Матч за 3-е место. Италия – Испания – 1:2
- Финальный матч. Польша – Португалия – 5:1
Мужчины. Решающие матчи, 15 сентября
- Матч за 7-е место. Польша – Эстония – 4:3
- Матч за 5-е место. Швейцария – Чехия – 3:3 (пен. 2:4)
- Матч за 3-е место. Испания – беларусь – 1:6
- Финальный матч. Италия – Португалия – 1:5
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