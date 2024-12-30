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  4. «Курили в одном туалете». Милевский рассказал историю знакомства с Алиевым
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 11:17 |
577
4

«Курили в одном туалете». Милевский рассказал историю знакомства с Алиевым

Артем рассказал о дружбе с Александром

30 декабря 2024, 11:17 |
577
4
«Курили в одном туалете». Милевский рассказал историю знакомства с Алиевым
Instagram. Алиев и Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как начал дружить с Александром Алиевым. Артем рассказал остроумную историю знакомства.

Мы с ним всегда были на одной волне, так и сошлись. Даже сейчас, во время нашей последней ссоры, я знал, что мы помиримся. Это неизбежно. Мы вместе прошли жизнь, Лигу чемпионов, Спартак.

Мы по молодости курили в одном туалете на адреналине, чтобы никто не увидел. Мы – кенты, и этим все сказано», – заявил Артем.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

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Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Night Watch
Лучше бы  про спартак не упоминал 
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+1
gudini
Зворушлива історія, до сліз.
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+1
Fuz1982z
траву курили
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0
Lulinnha
Истории для детей... 
Салаги ! 
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0
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