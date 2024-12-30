Украина. Премьер лига30 декабря 2024, 11:17 |
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«Курили в одном туалете». Милевский рассказал историю знакомства с Алиевым
Артем рассказал о дружбе с Александром
30 декабря 2024, 11:17 |
577
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Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как начал дружить с Александром Алиевым. Артем рассказал остроумную историю знакомства.
Мы с ним всегда были на одной волне, так и сошлись. Даже сейчас, во время нашей последней ссоры, я знал, что мы помиримся. Это неизбежно. Мы вместе прошли жизнь, Лигу чемпионов, Спартак.
Мы по молодости курили в одном туалете на адреналине, чтобы никто не увидел. Мы – кенты, и этим все сказано», – заявил Артем.
Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».
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