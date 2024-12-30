«Курили в одном туалете». Милевский рассказал историю знакомства с Алиевым

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как начал дружить с Александром Алиевым. Артем рассказал остроумную историю знакомства.

Мы с ним всегда были на одной волне, так и сошлись. Даже сейчас, во время нашей последней ссоры, я знал, что мы помиримся. Это неизбежно. Мы вместе прошли жизнь, Лигу чемпионов, Спартак.

Мы по молодости курили в одном туалете на адреналине, чтобы никто не увидел. Мы – кенты, и этим все сказано», – заявил Артем.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».