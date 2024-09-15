Взяли реванш у Чехии. Женская сборная Украины заняла 5-е место в Евролиге

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный поединок в Суперфинала Евролиги-2024, который проходит в итальянском городке Альгеро.

Сине-желтая команда взяла реванш у Чехии (3:2) за поражение в матче группового раунда

Женская сборная Украины заняла итоговое 5-е место в Евролиге.

Ранее подопечные Юрия Клименко с тремя поражения заняли 4-ю позицию в группе А и попали в пульку за 5–8 места, где обыграли Швейцарию (5:3).

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

За 5–6 места, 15.09.2024

Чехия – Украина – 2:3

Голы: Козарова, 23, Дучашова, 31 – Костюк, 6, Клипаченко, 13, Бавзенюк, 21

Матчи 15 сентября

Решающие матчи, 15 сентября