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Пляжный футбол
15 сентября 2024, 16:09 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:21
288
0

Взяли реванш у Чехии. Женская сборная Украины заняла 5-е место в Евролиге

Евролига по пляжному футболу близится к финишу в итальянском Альгеро

15 сентября 2024, 16:09 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:21
288
0
Взяли реванш у Чехии. Женская сборная Украины заняла 5-е место в Евролиге
BSWW

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный поединок в Суперфинала Евролиги-2024, который проходит в итальянском городке Альгеро.

Сине-желтая команда взяла реванш у Чехии (3:2) за поражение в матче группового раунда

Женская сборная Украины заняла итоговое 5-е место в Евролиге.

Ранее подопечные Юрия Клименко с тремя поражения заняли 4-ю позицию в группе А и попали в пульку за 5–8 места, где обыграли Швейцарию (5:3).

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

За 5–6 места, 15.09.2024

Чехия – Украина – 2:3

Голы: Козарова, 23, Дучашова, 31 – Костюк, 6, Клипаченко, 13, Бавзенюк, 21

Матчи 15 сентября

Решающие матчи, 15 сентября

  • Матч за 7-е место. Англия – Швейцария – 1:6
  • Матч за 5-е место. Чехия – Украина – 2:3
  • Матч за 3-е место. Испания – Италия
  • Финальный матч. Португалия – Польша
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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