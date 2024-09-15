Взяли реванш у Чехии. Женская сборная Украины заняла 5-е место в Евролиге
Евролига по пляжному футболу близится к финишу в итальянском Альгеро
Женская сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный поединок в Суперфинала Евролиги-2024, который проходит в итальянском городке Альгеро.
Сине-желтая команда взяла реванш у Чехии (3:2) за поражение в матче группового раунда
Женская сборная Украины заняла итоговое 5-е место в Евролиге.
Ранее подопечные Юрия Клименко с тремя поражения заняли 4-ю позицию в группе А и попали в пульку за 5–8 места, где обыграли Швейцарию (5:3).
Евролига-2024. Суперфинал. Женщины
За 5–6 места, 15.09.2024
Чехия – Украина – 2:3
Голы: Козарова, 23, Дучашова, 31 – Костюк, 6, Клипаченко, 13, Бавзенюк, 21
Матчи 15 сентября
Решающие матчи, 15 сентября
- Матч за 7-е место. Англия – Швейцария – 1:6
- Матч за 5-е место. Чехия – Украина – 2:3
- Матч за 3-е место. Испания – Италия
- Финальный матч. Португалия – Польша
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