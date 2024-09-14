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Пляжный футбол
14 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:10
174
0

Пляжний футбол. Женская сборная обыграла Швейцарию и поборется за 5–6 места

Украинская команда выиграла утешительный матч со счетом 5:3

14 сентября 2024, 16:55 | Обновлено 14 сентября 2024, 17:10
174
0
Пляжний футбол. Женская сборная обыграла Швейцарию и поборется за 5–6 места
АПФУ

Женская сборная Украины по пляжному футболу 14 сентября сыграла поединок в утешительном турнире за 5-8 места в Суперфинале Евролиги-2024.

В групповом раунде Суперфинала Евролиги-2024 подопечные Юрия Клименко заняли четвертое место в квартете А и вынуждены принять участие в борьбе за 5-8 места престижного турнира. Соперником украинок в полуфинале отрадных соревнований была команда Швейцарии.

В первом периоде сине-желтые вышли вперед благодаря точному удару Ирины Бавзенюк. Во второй 12-минутке Ирина оформила дубль, удвоив преимущество сборной.

Начало заключительного периода стало ударным для украинок. В течение двух минут в ворота соперниц влетели еще два мяча. Отличились Маргарита Юрасова и Юлия Костюк. Только после этого швейцарки перехватили инициативу и несколько сократили отставание. В дальнейшем команды обменялись голами, причем в составе сине-желтых хет-трик оформила Ирина Бавзенюк. В итоге – 5:3 в пользу украинских девушек.

Подопечные Юрия Клименко будут соперничать за 5-е место. Женская сборная Украины сыграет 15 сентября против Чехии, одолевшей Англию (9:2).

Полуфиналы женской Евролиги: Испания – Португалия – 3:4, Италия – Польша.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

За 5-8 места. 14.09.2024

Швейцария – Украина – 3:5

Голы: Бухер, 29, Флури, 33, Шенк, 35 – Бавзенюк, 8, 24, 35, Юрасова, 25, Костюк, 26.

Швейцария: Кюттель, Шерер, Бухер, Навер, Индервильди, Вудтли, Раселли, Флури, Уильямс, Винсенц, Шенк, Моргер.

Украина: Терех, Кулик, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.

Матчи 14 сентября

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пляжный футбол Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко Швейцария - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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