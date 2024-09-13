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Пляжный футбол
13 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:16
387
0

Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

Соревнования проходят в итальянском городе Альгеро

13 сентября 2024, 20:47 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:16
387
0
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
BSWW

Завершился групповой раунд Суперфинала Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.

Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко потерпела три поражения, заняла 4-ю позицию в группе А и будет играть за 5–8 места. Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 14 сентября против Швейцарии.

В 1/2 финала женского турнира сыграют: Италия – Польша, Испания – Португалия. За 5–8 места встретятся: Чехия – Англия, Швейцария – Украина.

В мужском турнире сформированы пары 1/4 финала (14 сентября): Испания – Польша, Италия – Чехия, беларусь – Эстония, Португалия – Швейцария.

При этом сборная Эстонии отказалась играть в четвертьфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу против команды беларуси.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Матчи 13 сентября 2024 года

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Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

Матчи 13 сентября 2024 года

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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