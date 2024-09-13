Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Соревнования проходят в итальянском городе Альгеро
Завершился групповой раунд Суперфинала Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.
Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко потерпела три поражения, заняла 4-ю позицию в группе А и будет играть за 5–8 места. Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 14 сентября против Швейцарии.
В 1/2 финала женского турнира сыграют: Италия – Польша, Испания – Португалия. За 5–8 места встретятся: Чехия – Англия, Швейцария – Украина.
В мужском турнире сформированы пары 1/4 финала (14 сентября): Испания – Польша, Италия – Чехия, беларусь – Эстония, Португалия – Швейцария.
При этом сборная Эстонии отказалась играть в четвертьфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу против команды беларуси.
Евролига-2024. Суперфинал. Женщины
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