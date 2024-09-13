Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу

Завершился групповой раунд Суперфинала Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.

Женская сборная Украины под руководством Юрия Клименко потерпела три поражения, заняла 4-ю позицию в группе А и будет играть за 5–8 места. Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 14 сентября против Швейцарии.

В 1/2 финала женского турнира сыграют: Италия – Польша, Испания – Португалия. За 5–8 места встретятся: Чехия – Англия, Швейцария – Украина.

В мужском турнире сформированы пары 1/4 финала (14 сентября): Испания – Польша, Италия – Чехия, беларусь – Эстония, Португалия – Швейцария.

При этом сборная Эстонии отказалась играть в четвертьфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу против команды беларуси.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

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Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

Матчи 13 сентября 2024 года

Турнирные таблицы

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