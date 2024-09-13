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Пляжный футбол
13 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 20:34
123
0

Бойкот. Эстония отказалась играть против беларуси в пляжном футболе

Матч должен был состояться 14 сентября в 1/4 финала Евролиги

13 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 20:34
123
0
Бойкот. Эстония отказалась играть против беларуси в пляжном футболе
EuroLeague

Сборная Эстонии отказалась играть в четвертьфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу против команды белорусы. Соревнования продолжаются в итальянском городе Альгеро.

Заявление Эстонской футбольной ассоциации:

Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу вышла в плей-офф Суперфинала Евролиги, который проходит в Италии. Эстонская команда в пятницу, 13 сентября, узнала соперника по четвертьфиналу.

Эстония должна была встретиться с командой беларуси в четвертьфинале. Но сборная Эстонии по пляжному футболу не сыграет против беларуси.

Соответствующее решение было принято ранее, поскольку подобная встреча теоретически была возможна в предыдущих турнирах. Сегодня эта позиция еще раз подтверждена.

Таким образом, беларусь вышла в полуфинал с технической победой. Для Эстонии турнир продолжится матчами за 5–8 места.

Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

Альгеро (Италия), 10–15 сентября

Пары 1/4 финала, 14 сентября

  • Испания – Польша
  • Италия – Чехия
  • беларусь – Эстония
  • Португалия – Швейцария

Сетка плей-офф

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Николай Степанов Источник
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