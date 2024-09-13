Бойкот. Эстония отказалась играть против беларуси в пляжном футболе
Матч должен был состояться 14 сентября в 1/4 финала Евролиги
Сборная Эстонии отказалась играть в четвертьфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу против команды белорусы. Соревнования продолжаются в итальянском городе Альгеро.
Заявление Эстонской футбольной ассоциации:
Мужская сборная Эстонии по пляжному футболу вышла в плей-офф Суперфинала Евролиги, который проходит в Италии. Эстонская команда в пятницу, 13 сентября, узнала соперника по четвертьфиналу.
Эстония должна была встретиться с командой беларуси в четвертьфинале. Но сборная Эстонии по пляжному футболу не сыграет против беларуси.
Соответствующее решение было принято ранее, поскольку подобная встреча теоретически была возможна в предыдущих турнирах. Сегодня эта позиция еще раз подтверждена.
Таким образом, беларусь вышла в полуфинал с технической победой. Для Эстонии турнир продолжится матчами за 5–8 места.
Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины
Альгеро (Италия), 10–15 сентября
Пары 1/4 финала, 14 сентября
- Испания – Польша
- Италия – Чехия
- беларусь – Эстония
- Португалия – Швейцария
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