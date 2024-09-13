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Пляжный футбол
13 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:42
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Пляжный футбол. Украинки потерпели третье поражение в Евролиге-2024

Сине-желтая команда всухую уступила команде Чехии со счетом 0:3

13 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:42
210
0
Пляжный футбол. Украинки потерпели третье поражение в Евролиге-2024
УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела заключительный поединок в групповом раунде проходящего в итальянском городке Альгеро Суперфинала Евролиги-2024.

Уступив в предыдущих матчах Португалии (3:4) и Италии (0:1), подопечные Юрия Клименко потеряли шансы завоевать медали Евролиги-2024. Однако борьба за итоговое место на турнире и рейтинговые баллы BSWW продолжается, и 13 сентября украинская команда в последнем поединке в группе А встретилась с Чехией.

На этот матч сборная Украины вышла в черных повязках, и игра началась с минуты молчания. Накануне в боях с российскими захватчиками погиб брат футболистки украинской команды Снежаны Воловенко – Александр. Вечная слава герою, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость Украины!

Несмотря на это, Снежана приняла участие во встрече. Кроме того, в состав вернулась Юлия Костюк, пропускавшая предыдущий матч с Италией из-за дисквалификации. В первом периоде шла равная борьба. Обе команды создавали опасные моменты, но до взятия ворот дело так и не дошло.

Вторая 12-минутка стала провальной для украинок, что привело к двум головам в их ворота в течение 30 секунд. Сначала Анастасия Терех в простой ситуации у собственных ворот отдала мяч прямо на ногу Веронике Пиховой, а сразу спустя Ирина Дубицкая повторила то же, но уже с Микаелой Новотной – 0:2.

В заключительном периоде еще одна ошибка украинского голкипера стала причиной третьего гола чешской команды. В итоге 0:3 – зафиксировано поражение сине-желтых.

Подопечные Юрия Клименко заняли 4-ю позицию в группе А и будут играть за 5–8 места. Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 14 сентября.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины.

Группа А. 13.09.2024

Украина –- Чехия – 0:3

Голы: Пыхова, 22, Новотна, 23, Досталова, 29.

Украина: Терех, Кулик, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.

Чехия: Квизова, Микинова, Козарова, Духашова, Портичева, Чечелоусова, Новотна, Досталова, Грушкова, Длуга, Пыхова, Матейкова.

Предупреждение: Воловенко, 9 – Микинова, 32.

По теме:
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Женская сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на медали Евролиги
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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