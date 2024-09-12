Женская сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на медали Евролиги

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела второй поединок в Суперфинале Евролиги-2024 в итальянском городе Альгеро.

Днем ранее подопечные Юрия Клименко в напряженной борьбе уступили Португалию (3:4), а теперь соперником были хозяйки соревнований – команда Италии.

В первом периоде, несмотря на отсутствие своего лидера Юлии Костюк, пропускавшей матч из-за дисквалификации, украинки владели инициативой. Наши девушки нанесли несколько опасных ударов по воротам соперниц, но на месте была кипер сборной Италии. Чуть ли не единственная опасная атака итальянок завершилась голом – ударом бисиклетой отличилась Дебора Натичиони.

Вторая 12-минутка стала продолжением первой. Украинская команда атаковала больше, однако мяч в ворота не шел. Лучший момент упустила Ирина Бавзенюк, которая осталась перед пустыми воротами, но не сумела направить мяч в сетку.

В заключительном периоде шла жесткая борьба, но защита явно преобладала перед нападением. Отыграться украинской команде не удалось – 0:1. Подопечные Юрия Клименко потеряли все шансы сразиться за медали Евролиги и будут соревноваться за 5–8 места.

Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 13 сентября в 11:15 с Чехией.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Группа А. 2-й тур, 12.09.2024

Италия – Украина – 1:0

Гол: Натичиони, 5

Италия: Парноффи, Галлони, Сантос, Масса, Ньетанте, Пенцо, Ильяно, Пиза, Феррацца, Веккьоне, Натичиони, Привитера.

Украина: Терех, Кулик, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.

Предупреждение: Пиза, 5 – Выпасняк, 24, Дубицкая, 36.

Матчи 12 сентября 2024 года

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Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

Матчи 12 сентября 2024 года

Турнирные таблицы