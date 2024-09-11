Пляжный футбол. Состоялись матчи 2-го тура Евролиги-2024. Кто стал лидером?
Португалия обыграла Чехию (5:3) и набрала 6 очков из 6 возможных
11 сентября состоялись матчи второго игрового дня Суперфинала Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.
В группе A среди женщин с участием украинской сборной прошел один матч. Португалия обыграла Чехию (5:3) и стала лидером квартета (6 очков из 6).
Днем ранее португальская команда обыграла сборную Украины (4:3)
Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 12 сентября с командой Италии.
Евролига-2024. Суперфинал. Женщины
Матчи 11 сентября 2024 года
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Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины
Матчи 11 сентября 2024 года
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