Пляжный футбол. Состоялись матчи 2-го тура Евролиги-2024. Кто стал лидером?

11 сентября состоялись матчи второго игрового дня Суперфинала Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.

В группе A среди женщин с участием украинской сборной прошел один матч. Португалия обыграла Чехию (5:3) и стала лидером квартета (6 очков из 6).

Днем ранее португальская команда обыграла сборную Украины (4:3)

Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 12 сентября с командой Италии.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Матчи 11 сентября 2024 года

Турнирные таблицы

Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

Матчи 11 сентября 2024 года

Турнирные таблицы