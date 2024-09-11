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Пляжный футбол
11 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 23:33
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0

Пляжный футбол. Состоялись матчи 2-го тура Евролиги-2024. Кто стал лидером?

Португалия обыграла Чехию (5:3) и набрала 6 очков из 6 возможных

11 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 23:33
79
0
Пляжный футбол. Состоялись матчи 2-го тура Евролиги-2024. Кто стал лидером?
BSWW

11 сентября состоялись матчи второго игрового дня Суперфинала Евролиги-2024 по пляжному футболу, который проходит в итальянском городе Альгеро.

В группе A среди женщин с участием украинской сборной прошел один матч. Португалия обыграла Чехию (5:3) и стала лидером квартета (6 очков из 6).

Днем ранее португальская команда обыграла сборную Украины (4:3)

Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 12 сентября с командой Италии.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Матчи 11 сентября 2024 года

Турнирные таблицы

Евролига-2024. Суперфинал. Мужчины

Матчи 11 сентября 2024 года

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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