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Пляжный футбол
10 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:29
263
0

Пляжный футбол. Женская сборная Украины проиграла Португалии в Евролиге

Сине-желтая команда неудачно стартовала на турнире в итальянском Альгеро

10 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 23:29
263
0
Пляжный футбол. Женская сборная Украины проиграла Португалии в Евролиге
beachsoccer.com

Женская сборная Украины неудачно стартовала в Суперфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу, проходящему в итальянском городе Альгеро.

В стартовом поединке на турнире подопечные Юрия Клименко встретились со сборной Португалии. В первом периоде инициативой владели соперницы, создавшие несколько опасных моментов. На 5-й минуте португалки получили право на пенальти, однако Эмма пробила мимо ворот. В других моментах хорошо сыграла Анастасия Терех или игрокам селесао снова не хватило точности.

Во второй 12-минутке первая удачная контратака украинок привела к взятию ворот. Маргарита Юрасова прорвалась левым флангом и обыграла кипера соперниц. Еще через четыре минуты Юрасова ассистировала Юлии Костюк, и та расстреляла пустые ворота – 2:0. Через минуту Костюк получила второе предупреждение и досрочно покинула поле.

Начало заключительного периода стало для сине-желтых провальным. В течение двух минут Марта оформила дубль – 2:2. Спустя еще две минуты Каролина вывела Португалию вперед. Однако на помощь сине-желтым пришла голкипер Анастасия Терех, которая ударом через все поле восстановила равновесие. И все же последнее слово осталось за оппонентками. Победу Португалии принесла Даниэла с неудачным для сборной Украины рикошетом – 4:3.

Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 12 сентября с Италией.

Евролига-2024. Суперфинал. Женщины

Группа А. 1-й тур, 10 сентября 2024 года

Португалия – Украина – 4:3

Голы: Марта, 28, 30, Каролина, 32, Даниэла, 34 – Юрасова, 15, Костюк, 19, Терех, 33.

Португалия: Барбара, Джамила, Каролина, Д. Флореш, Марта, Эма, Даниэла, Беатрис, Андрея, Инеш, Феррейра, Кристиана.

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.

Предупреждение: Костюк, 5.

Удаление: Костюк, 20.

Группы Суперфинала

  • Группа А: Португалия, Украина, Италия, Чехия.
  • Группа В: Испания, Польша, Англия, Швейцария.

Следующие матчи женской сборной Украины

  • 12.09. 17:45. Италия – Украина
  • 13.09. 11:15. Украина – Чехия

Время начала матчей – киевское.

14 и 15 сентября состоятся матчи плей-офф.

Мужчины. Результаты 1-го тура

Мужчины. Турнирные таблицы

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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