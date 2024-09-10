Пляжный футбол. Женская сборная Украины проиграла Португалии в Евролиге
Сине-желтая команда неудачно стартовала на турнире в итальянском Альгеро
Женская сборная Украины неудачно стартовала в Суперфинале Евролиги-2024 по пляжному футболу, проходящему в итальянском городе Альгеро.
В стартовом поединке на турнире подопечные Юрия Клименко встретились со сборной Португалии. В первом периоде инициативой владели соперницы, создавшие несколько опасных моментов. На 5-й минуте португалки получили право на пенальти, однако Эмма пробила мимо ворот. В других моментах хорошо сыграла Анастасия Терех или игрокам селесао снова не хватило точности.
Во второй 12-минутке первая удачная контратака украинок привела к взятию ворот. Маргарита Юрасова прорвалась левым флангом и обыграла кипера соперниц. Еще через четыре минуты Юрасова ассистировала Юлии Костюк, и та расстреляла пустые ворота – 2:0. Через минуту Костюк получила второе предупреждение и досрочно покинула поле.
Начало заключительного периода стало для сине-желтых провальным. В течение двух минут Марта оформила дубль – 2:2. Спустя еще две минуты Каролина вывела Португалию вперед. Однако на помощь сине-желтым пришла голкипер Анастасия Терех, которая ударом через все поле восстановила равновесие. И все же последнее слово осталось за оппонентками. Победу Португалии принесла Даниэла с неудачным для сборной Украины рикошетом – 4:3.
Следующий матч на турнире женская сборная Украины сыграет 12 сентября с Италией.
Евролига-2024. Суперфинал. Женщины
Группа А. 1-й тур, 10 сентября 2024 года
Португалия – Украина – 4:3
Голы: Марта, 28, 30, Каролина, 32, Даниэла, 34 – Юрасова, 15, Костюк, 19, Терех, 33.
Португалия: Барбара, Джамила, Каролина, Д. Флореш, Марта, Эма, Даниэла, Беатрис, Андрея, Инеш, Феррейра, Кристиана.
Украина: Терех, Кулик, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.
Предупреждение: Костюк, 5.
Удаление: Костюк, 20.
Группы Суперфинала
- Группа А: Португалия, Украина, Италия, Чехия.
- Группа В: Испания, Польша, Англия, Швейцария.
Следующие матчи женской сборной Украины
- 12.09. 17:45. Италия – Украина
- 13.09. 11:15. Украина – Чехия
Время начала матчей – киевское.
14 и 15 сентября состоятся матчи плей-офф.
Мужчины. Результаты 1-го тура
Мужчины. Турнирные таблицы
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