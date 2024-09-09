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Пляжный футбол
09 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 23:40
113
0

КЛИМЕНКО: «Задание сборной Украины – медали Суперфинала Евролиги»

Финальный раунд турнира состоится в итальянском городке Альгеро

09 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 23:40
113
0
КЛИМЕНКО: «Задание сборной Украины – медали Суперфинала Евролиги»
АПФУ. Юрий Клименко

Жіноча збірна України з пляжного футболу готується до Суперфіналу Євроліги-2024, який відбудеться в італійському містечку Альгеро.

Перед Суперфіналом команда зіграла на етапі Євроліги в португальському Назаре, де посіла третє місце у групі А. Синьо-жовті спочатку поступилися збірній Польщі (1:3), потім у серії пенальті переграли Португалію (1:1, 4:2 пен.) і в останньому поєдинку здолали Англію (4:1).

Головний тренер збірної України Юрій Клименко підбив підсумки цього етапу й назвав завдання команди на Суперфінал Євроліги-2024.

«Якщо враховувати весь наш виступ, усі три матчі в Назаре, то я задоволений результатом. Єдине — перший поєдинок, із Польщею. У ньому молодим гравчиням, які дебютували в команді, не вистачило досвіду міжнародних змагань такого рівня. Вони дещо знітилися, можливо, через високу напругу зустрічі. Тобто були питання щодо гри в захисті, щодо наших тактичних перебудов, щодо функціональної підготовки.

Але потім ми розібрали цей матч, налаштувалися на Португалію, підготувалися до Англії й видали дві цілком непогані гри. Отже, після першого поєдинку ми потроху набрали форму та ігрові кондиції й досягли потрібного позитивного результату.

Щодо Суперфіналу, то сьогодні команда прибула в Альгеро й розпочне підготовку до турніру безпосередньо в Італії. Ще має доїхати з Португалії наш голкіпер Анастасія Терех, і тоді вже будемо в повному складі. У нас заплановане вечірнє тренування й завтра вже передматчеве заняття.

На жаль, у нас є кадрова втрата. У Назаре травмувалася Руслана Дячук, і розраховувати на неї в Суперфіналі ми не зможемо. Замість неї до збірної приєдналася Ірина Бавзенюк, тож будемо адаптувати її до складу.

Що стосується суперників, то в нас підібралася непогана група. Чехія, яка прогресує з кожним роком і видала непоганий етап у Португалії, Італія — господар турніру, який завжди ставить перед собою найвищі цілі, і, звісно, Португалія, яка знову потрапила до нашого квартету. Поєдинки із цими суперниками завжди дуже складні, але настрій у нас переможний, і завдання залишається незмінним — медалі Євроліги».

Склад жіночої збірної України з пляжного футболу на Суперфінал Євроліги-2024

Воротарі: Анастасія Терех, Олександра Кулик.

Польові гравці: Юлія Костюк, Сніжана Воловенко, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Мирослава Випасняк, Олександра Скибіна, Маргарита Юрасова, Ірина Бавзенюк, Юлія Солдатенко, Марія Бенедік.

Суперфінал жіночої Євроліги-2024 з пляжного футболу

Група А: Португалія, Україна, Італія, Чехія.

Група В: Іспанія, Польща, Англія, Швейцарія.

Календар матчів жіночої збірної України в Суперфіналі Євроліги-2024

10.09. Португалія — Україна (12:30)

12.09. Італія — Україна (17:45)

13.09. Україна — Чехія (11:15)

Час початку матчів — київський.

14-го та 15 вересня відбудуться матчі плей-оф.

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Юрий Клименко пляжный футбол Евролига по пляжному футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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