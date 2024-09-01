Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела второй поединок на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.

Днем ранее в своем стартовом матче на престижном турнире подопечные Юрия Клименко уступили сборной Польши (1:3). В этот раз украинкам противостояли хозяйки соревнований – команда Португалии.

В первом периоде инициативу захватила португальская команда, создавшая несколько опасных моментов у ворот украинок. Однако голкипер Анастасия Терех была на высоте, так что счет остался нулевым.

Во второй 12-минутке украинские девушки начали действовать более активно, и моменты стали возникать уже у ворот португалок. На 19-й минуте Юлия Костюк фантастическим ударом из стандарта вывела сине-желтых вперед – 1:0. За полторы минуты до конца периода Юлия еще раз хорошо выполнила стандарт, но на этот раз попала в штангу.

В заключительном периоде обе команды имели шансы изменить счет, и сумели это сделать соперницы. На последней минуте стандарт успешно выполнила Марта. Итак – 1:1, и игра перешла в овертайм.

В дополнительной трехминутке голов зрители не увидели, и дело дошло до серии пенальти. В ней сильнее оказались украинки – 4:2. Героиней серии стала голкипер Анастасия Терех, парировавшая два удара с отметки.

Следующий матч на турнире сборная Украины сыграет 1 сентября с Англией. Согласно набранным на этом этапе очкам сборные сформируют группы на Суперфинал Евролиги-2024 в итальянском Альгеро, который состоится 10–15 сентября.

Пляжный футбол. Евролига-2024

Женщины. Назаре (Португалия)

Группа А. 2-й тур. 31.08.2024

Португалия – Украина – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Марта, 36 – Костюк, 19.

Португалия: Барбара, Джамила, Д. Флореш, Эма, Даниэла, Беатрис, Марта, Андрея, Перейра, Инеш, Феррейра, Кристиана.

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Солдатенко, Бенедик.

Предупреждения: Эма, 23 – Воловенко, 36.

Польша – Англия – 5:1

3-й тур. 01.09.2024. 14:45. Англия – Украина

Турнирная таблица