КЛИМЕНКО: «Наша цель – завоевать медали Евролиги-2024»

Женская сборная Украины в португальском городе Назаре принимает участие в этапе Евролиги-2024 по пляжному футболу.

Главный тренер нашей команды Юрий Клименко рассказал о задачах сборной Украины на этом престижном турнире:

«В Назаре мы наконец-то соберемся всей командой, и перед нами будет стоять задача – наиграть боевой состав. Несколько поднять тактический и функциональный уровень некоторых игроков, потому что на последних тренировках были вопросы в этом плане. То есть, в Португалии мы должны усовершенствовать нашу игру, и уже в Альгеро нашей целью будет получение медалей Евролиги-2024. Конечно, мы понимаем, что сейчас у нас наполовину обновленный состав, но поскольку у сборной в этом году только один топовый турнир, нужно ставить самые высокие задачи и их добиваться.

Что касается самого состава, то у нас в сборной сразу шесть новичков: три черкащанки – Маргарита Юрасова, Руслана Дячук и Юлия Солдатенко, вратарь из Чернигова Александра Кулик и две киевлянки – Мария Бенедик и Александра Скибина. Несмотря на короткие сроки подготовки, мы стараемся сделать все, чтобы наладить взаимопонимание между дебютантками и более опытными девушками, ведь хотим продемонстрировать в Евролиге достойную игру.

Волей жребия мы попали в сложную группу, ведь она гораздо сильнее группы В. Но в этом есть и хорошая сторона – сразимся с сильными соперниками. Польша – динамичная и функционально подготовленная команда, Англия всегда навязывает силовую борьбу, очень сильную в игре на втором этаже. И, конечно, Португалия – хозяин турнира. Они обычно демонстрируют очень быстрый остроатакующий футбол. Нас ждут интересные поединки».

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу на Евролигу-2024

Вратари: Анастасия Терех, Александра Кулик.

Полевые игроки: Юлия Костюк, Снежана Воловенко, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Мирослава Выпасняк, Александра Скибина, Маргарита Юрасова, Руслана Дячук, Юлия Солдатенко, Мария Бенедик.