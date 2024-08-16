Определено расписание матчей женской сборной в Евролиге по пляжному футболу
Женская сборная Украины сыграет с Португалией, Польшей и Англией
Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала календарь матчей на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.
Восемь участников турнира были разделены на две группы. Подопечные Юрия Клименко 8 августа волей жребия попали в группу А этапа Евролиги-2024 вместе с командами Португалии, Польши и Англии.
Стало известно расписание матчей сине-желтых на турнире в Назаре .Соревнования этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу среди женских сборных пройдут с 30 августа по 1 сентября.
Согласно набранным на этом этапе очкам сборные сформируют группы на Суперфинал Евролиги-2024 в итальянском Альгеро, который состоится 10-15 сентября.
Женская Евролига-2024 по пляжному футболу
Состав групп
- Группа А: Португалия, Польша, Украина, Англия
- Группа В: Испания, Чехия, Нидерланды, Швейцария
Календарь матчей женской сборной Украины
- 30.08. 14:45. Польша – Украина
- 31.08. 18:45. Украина – Португалия
- 01.09. 14:45. Англия – Украина
Время начала матчей – киевское.
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