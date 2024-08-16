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Пляжный футбол
16 августа 2024, 22:59 | Обновлено 16 августа 2024, 23:10
71
0

Определено расписание матчей женской сборной в Евролиге по пляжному футболу

Женская сборная Украины сыграет с Португалией, Польшей и Англией

16 августа 2024, 22:59 | Обновлено 16 августа 2024, 23:10
71
0
Определено расписание матчей женской сборной в Евролиге по пляжному футболу
УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала календарь матчей на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.

Восемь участников турнира были разделены на две группы. Подопечные Юрия Клименко 8 августа волей жребия попали в группу А этапа Евролиги-2024 вместе с командами Португалии, Польши и Англии.

Стало известно расписание матчей сине-желтых на турнире в Назаре .Соревнования этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу среди женских сборных пройдут с 30 августа по 1 сентября.

Согласно набранным на этом этапе очкам сборные сформируют группы на Суперфинал Евролиги-2024 в итальянском Альгеро, который состоится 10-15 сентября.

Женская Евролига-2024 по пляжному футболу

Состав групп

  • Группа А: Португалия, Польша, Украина, Англия
  • Группа В: Испания, Чехия, Нидерланды, Швейцария

Календарь матчей женской сборной Украины

  • 30.08. 14:45. Польша – Украина
  • 31.08. 18:45. Украина – Португалия
  • 01.09. 14:45. Англия – Украина

Время начала матчей – киевское.

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Евролига по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу даты и время матчей Юрий Клименко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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