Определено расписание матчей женской сборной в Евролиге по пляжному футболу

Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала календарь матчей на этапе Евролиги-2024 в португальском городе Назаре.

Восемь участников турнира были разделены на две группы. Подопечные Юрия Клименко 8 августа волей жребия попали в группу А этапа Евролиги-2024 вместе с командами Португалии, Польши и Англии.

Стало известно расписание матчей сине-желтых на турнире в Назаре .Соревнования этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу среди женских сборных пройдут с 30 августа по 1 сентября.

Согласно набранным на этом этапе очкам сборные сформируют группы на Суперфинал Евролиги-2024 в итальянском Альгеро, который состоится 10-15 сентября.

Женская Евролига-2024 по пляжному футболу

Состав групп

Группа А: Португалия, Польша, Украина , Англия

, Англия Группа В: Испания, Чехия, Нидерланды, Швейцария

Календарь матчей женской сборной Украины

30.08. 14:45. Польша – Украина

31.08. 18:45. Украина – Португалия

– Португалия 01.09. 14:45. Англия – Украина

Время начала матчей – киевское.