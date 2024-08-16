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Пляжный футбол
16 августа 2024, 13:47 | Обновлено 16 августа 2024, 15:40
27
0

На каком месте сборные Украины? Обновлен рейтинг BSWW по пляжному футболу

Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции, а женская – на 4-м месте

16 августа 2024, 13:47 | Обновлено 16 августа 2024, 15:40
27
0
На каком месте сборные Украины? Обновлен рейтинг BSWW по пляжному футболу
УАФ

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции, имея 831,75 балла и отставая от Марокко на 125,75. По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые опустились на одну ступеньку.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно августовскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW четвертую строчку, уступая Испании, Англии и Португалии. Украина имеет в активе 767,5 балла и отстает от Португалии на 5 баллов. Ее позиция по сравнению с прошлым рейтингом стала на одну строчку хуже.

Рейтинг BSWW (мужчины)

  • 1. Бразилия – 3893,75
  • 2. Италия – 2928,75
  • 3. Португалия – 2512,0
  • 4. Иран – 2199,25
  • 5. Испания – 2160,5
  • 6. Япония – 1919,75
  • 7. ОАЭ – 1850,75
  • 8. беларусь – 1738,5
  • 9. Швейцария – 1699,75
  • 10. Парагвай – 1554,5
  • 19. Украина – 831,75

Рейтинг BSWW (женщины)

  • 1. Испания – 1691,25
  • 2. Англия – 885,0
  • 3. Португалия – 772,5
  • 4. Украина – 767,5
  • 5. Чехия – 623,5
  • 6. Италия – 575,0
  • 7. США – 565,75
  • 8. Бразилия – 535,0
  • 9. Польша – 366,75
  • 10. Сальвадор – 335,0

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BSWW рейтинг BSWW рейтинг пляжный футбол женская сборная Украины по пляжному футболу сборная Украины по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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