На каком месте сборные Украины? Обновлен рейтинг BSWW по пляжному футболу
Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции, а женская – на 4-м месте
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.
Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции, имея 831,75 балла и отставая от Марокко на 125,75. По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые опустились на одну ступеньку.
Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно августовскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW четвертую строчку, уступая Испании, Англии и Португалии. Украина имеет в активе 767,5 балла и отстает от Португалии на 5 баллов. Ее позиция по сравнению с прошлым рейтингом стала на одну строчку хуже.
Рейтинг BSWW (мужчины)
- 1. Бразилия – 3893,75
- 2. Италия – 2928,75
- 3. Португалия – 2512,0
- 4. Иран – 2199,25
- 5. Испания – 2160,5
- 6. Япония – 1919,75
- 7. ОАЭ – 1850,75
- 8. беларусь – 1738,5
- 9. Швейцария – 1699,75
- 10. Парагвай – 1554,5
- 19. Украина – 831,75
Рейтинг BSWW (женщины)
- 1. Испания – 1691,25
- 2. Англия – 885,0
- 3. Португалия – 772,5
- 4. Украина – 767,5
- 5. Чехия – 623,5
- 6. Италия – 575,0
- 7. США – 565,75
- 8. Бразилия – 535,0
- 9. Польша – 366,75
- 10. Сальвадор – 335,0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником команды Юрия Вернидуба будет испанский клуб Бетис
Сергей Телень попался на применении триметазидина