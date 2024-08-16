На каком месте сборные Украины? Обновлен рейтинг BSWW по пляжному футболу

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Мужская сборная Украины находится на 19-й позиции, имея 831,75 балла и отставая от Марокко на 125,75. По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые опустились на одну ступеньку.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно августовскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW четвертую строчку, уступая Испании, Англии и Португалии. Украина имеет в активе 767,5 балла и отстает от Португалии на 5 баллов. Ее позиция по сравнению с прошлым рейтингом стала на одну строчку хуже.

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Рейтинг BSWW (мужчины)

1. Бразилия – 3893,75

2. Италия – 2928,75

3. Португалия – 2512,0

4. Иран – 2199,25

5. Испания – 2160,5

6. Япония – 1919,75

7. ОАЭ – 1850,75

8. беларусь – 1738,5

9. Швейцария – 1699,75

10. Парагвай – 1554,5

19. Украина – 831,75

Рейтинг BSWW (женщины)